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Главное к 12 ноября: В интернете продают данные купивших поддельные справки о прививках от COVID-19, Навального обязали выплатить 1 рубль Дерипаске

Коротко о главных новостях к утру пятницу

Фото: mosru/instagram@navalny

В интернете выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тестах в России. Как пишет «Коммерсант», в самой большой базе содержатся персональные данные более полумиллиона человек из Московского региона. Они могли быть собраны на сервисах по продаже фейковых справок и поддельных сертификатов. Эксперты считают, что такие сервисы были запущены для сбора информации и дальнейшего шантажа. Юристы предупреждают, что оказавшимся в базе может грозить уголовная ответственность по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение поддельных документов) с максимальным наказанием до года лишения свободы.

Траты россиян на алкоголь выросли в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября почти на 80%. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ОFD.ru, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года траты на спиртные напитки по всей территории России выросли на 78,8%. Отмечается, что в последний день перед нерабочими днями 27 октября 2021 года россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем 28 октября. Как пояснили аналитики, это связано с тем, что алкомаркеты в некоторых регионах страны закрывались на нерабочие дни.

Bloomberg сообщает, что американские чиновники предупредили Европу о возможном вторжении России на Украину. По данным агентства, Вашингтон планирует передать информацию по этой теме перед тем как будет принято решение о коллективном ответе. Отмечается также, что опасения и оценки США подкреплены «общедоступными доказательствами».

Бизнесмен Олег Дерипаска выиграл иск о защите деловой репутации к находящемуся в заключении оппозиционеру Алексею Навальному. Как пишет «Коммерсант», арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить информацию из видеоролика, выпущенного в 2019 году, в течение месяца опубликовать опровержение и выплатить Дерипаске 1 рубль компенсации, при этом неустойка за каждый день неисполнения судебного решения составляет 50 тыс. рублей. Иск связан с озвученной Алексеем Навальным информацией на его YouTube-канале. Политик утверждал, что бизнес Дерипаски в России развивается благодаря получению на нерыночных условиях крупных кредитов от государственных банков. Отмечается, что решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде. 

Сборная России по футболу разгромила Кипр в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча состоялась вчера вечером в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 6:0. Дублем отметился Александр Ерохин, по одному голу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный. 14 ноября наши футболисты сыграют в гостях с хорватами. Если россияне победят, то досрочно смогут выйти в финальную стадию чемпионата мира.

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