«Собянин идет по стопам Горбачева»: в сети обсуждают запрет на работу алкомаркетов в нерабочие дни

Представители торговых точек сообщили, что столичные префектуры и районные управы уведомили магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, о необходимости приостановить деятельность в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

«Эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов», - рассказал источник.

По информации СМИ, власти ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, в котором, в частности, идет речь о прекращении работы точек, где доля непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30 процентов.

Управляющий сетью бутиков Wine Room Евгений Дьячков выразил несогласие с таким требованием, подчеркнув, что алкоголь по закону о торговле считается продовольственным товаром. Тем не менее, представители компаний «Е-вино» и Winemafia заявили о готовности расширить ассортимент.

В соцсетях эта новость вызвала волну возмущения.

«Так алкоголь - товар первой необходимости! Вы что творите!» - то ли пошутил, то ли всерьез отметил читатель.

«А владельцы алкомаркетов, вместо того, чтобы ложиться под эти «власти», не хотят отказаться выполнить незаконные требования, пойти в суд. Так «власти» и устанавливают свои правила, подтеревшись законами и Конституцией!» - возмущен россиянин.

«Срочно завозите хлеб, колбаску и картошку в алкомаркеты! Не троньте святое, особенно во время карантина», - призывает москвич.

«Ха-ха-ха. Кому надо, знает или узнает, где можно взять», - уверен читатель.

«С какого перепуга-то? Ну вот, последней радости людей лишают! Сейчас затариваться начнут в оставшееся время», - предупреждает власти житель столицы.

«Всем адекватным людям давно понятно, что все подобные запреты - это нечестная конкуренция и коррупция», - считает россиянин.

«Собянин идет по стопам Горбачева», - отметил пенсионер.

«А как же московские алконавты? О них подумали? Зато теперь сетевики озолотятся», - пошутил уралец.

«Надо еще аптеки закрыть - все равно там все, кроме касторки, по рецептам», - ироничен студент.

«Если человек хочет выпить, то ему всё равно где купить. А эта «новость» говорит о привлечении правительства, к устранению конкурентов. Другими словами, лоббирование чужих интересов», - заявил напоследок читатель.