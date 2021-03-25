11 ноября в России отмечают 200-летие со дня рождения Федора Достоевского. В основе его главных романов лежат сюжеты об уголовно наказуемых преступлениях. Знаменательную дату не пропустили и в Следственном комитете России.

- Известный для каждого из нас со школьной скамьи классик стал иконой мировой литературы. Гений, исследователь русской души, без которого немыслима отечественная культура, оставивший множество уроков, загадок и пророчеств, - написано в сообщении на официальной странице ведомства в VK. - Глубина его философской мысли проявляется в каждой работе, оставляя в душе читателей массу эмоций, переживаний, а порой и влияя на их мировоззрение.

Запись о Достоевском перепостил на своей странице глава СК Александр Бастрыкин, который известен своей любовью к литературе. В 2017 году в СМИ сообщили о том, что, что Бастрыкин публикует в интернете стихи под псевдонимом Станислав Струневский.