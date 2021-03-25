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«Его творчество не теряет актуальности». В Следственном комитете напомнили об уроках Достоевского

Глава ведомства Александр Бастрыкин отдал дань памяти классику криминального романа и от себя лично

Достоевский и Александр Бастрыкин
Фото: Global Look

11 ноября в России отмечают 200-летие со дня рождения Федора Достоевского. В основе его главных романов лежат сюжеты об уголовно наказуемых преступлениях. Знаменательную дату не пропустили и в Следственном комитете России. 

- Известный для каждого из нас со школьной скамьи классик стал иконой мировой литературы. Гений, исследователь русской души, без которого немыслима отечественная культура, оставивший множество уроков, загадок и пророчеств, - написано в сообщении на официальной странице ведомства в VK. - Глубина его философской мысли проявляется в каждой работе, оставляя в душе читателей массу эмоций, переживаний, а порой и влияя на их мировоззрение. 

Запись о Достоевском перепостил на своей странице глава СК Александр Бастрыкин, который известен своей любовью к литературе. В 2017 году в СМИ сообщили о том, что, что Бастрыкин публикует в интернете стихи под псевдонимом Станислав Струневский.

В ведомстве напоминают, что творчество Достоевского “не теряет своей актуальности и современности, а поднятые им проблемы характерны для всех народов мира – в этом его несравнимая уникальность”.

Ожидается также, что 11 ноября Владимир Путин посетит новый музейный центр «Московский дом Достоевского» и осмотрит экспозицию, посвященную личности писателя.

Двести лет жести. Дмитрий Быков - о Достоевском
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