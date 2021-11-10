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«Спутник V» детям, 101 премьер Японии, в США рассекретят данные о штурме Капитолия: главное к 10 ноября

По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, «Спутником V» уже вакцинировалась его внучка

Фото: Global Look Press

Результаты клинических испытаний вакцины «Спутник V» среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет направлены в Минздрав. Об этом в интервью «Российской газете» заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, препарат эффективен и абсолютно безопасен. «Количество образующихся антител, которые у подростков вырабатываются в результате такой вакцинации, многократно превышает количество антител, которые образуются у взрослых в результате вакцинации полным "Спутником"», – рассказал Гинцбург. Он сообщил также, что прививку уже сделала его внучка. «Она вакцинировалась в 14 лет. Сразу же после дедушки», – отметил директор Центра им. Гамалеи.

Правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды ушло в отставку в полном составе для того, чтобы японский парламент смог переизбрать Кисиду на пост главы кабмина, передает ТАСС. Это должно произойти во второй половине дня. Затем будет объявлен состав нового правительства, в нем поменяется только министр иностранных дел. Кисида станет 101-м по счету премьер-министром Японии.

В докладе, опубликованном Управлением специального советника США (OSC, независимый федеральный наблюдательный орган в американском правительстве – прим. ред.), говорится, что 13 сотрудников администрации экс-президента страны Дональда Трампа сформировали в Белом доме «финансируемый налогоплательщиками предвыборный аппарат», нарушив таким образом закон, ограничивающий право госслужащим за исключением главы государства и вице-президента заниматься политической деятельностью и публично поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты перед выборами. В злоупотреблениях обвинили, в частности, зятя и бывшего старшего советника Дональда Трампа Джареда Кушнера, а также влиятельного советника экс-президента Келлиэнн Конуэй. Отмечается, что призвать к ответу нарушителей невозможно, так как они уже ушли со своих постов, а доклад опубликовали для того, чтобы предотвратить подобное в будущем, передает Associated Press.

Между тем Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайство Дональда Трампа с просьбой заблокировать раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма Капитолия 6 января. Запрос о предоставлении находящихся в Национальном архиве США записей, в которых речь идет о действиях Трампа и его сторонников в тот день, ранее направил специальный комитет нижней палаты Конгресса, проводящий расследование по делу о штурме. Предполагается, что конгрессмены получат документы к пятнице, 12 ноября.

Владеющая Facebook компания Meta избавится от опций детального таргетинга рекламы, которые могут вызвать отрицательные эмоции у ряда групп пользователей. Уточняется, что исчезнут параметры, связанные с вопросами расовой и этнической принадлежности, а также политическими взглядами, религией и сексуальной ориентацией. Как отмечается в заявлении Meta, соответствующие опции будут удалены 19 января 2022 года.

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