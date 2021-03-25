Директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу вручили орден Александра Невского

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил с 70-летием директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден Александра Невского. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Михаил Мурашко поздравил с юбилеем Директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден Александра Невского», – приводит сообщение пресс-службы агентство.

«Подходя к каким-то таким знаковым цифрам, всегда каждый мужчина, каждый деятельный мужчина хочет видеть свои результаты труда. Мне кажется, Александр Леонидович, вас можно назвать счастливым человеком, во всяком случае точно – в этом вопросе», – добавил министр.

Ранее Александр Гинцбург предложил ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса.