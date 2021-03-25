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Директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу вручили орден Александра Невского

10 ноября Гинцбургу исполнилось 70 лет

Фото: Global Look Press

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил с 70-летием директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден Александра Невского. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в пресс-службе Минздрава. 

«Михаил Мурашко поздравил с юбилеем Директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден Александра Невского», – приводит сообщение пресс-службы агентство.  

«Подходя к каким-то таким знаковым цифрам, всегда каждый мужчина, каждый деятельный мужчина хочет видеть свои результаты труда. Мне кажется, Александр Леонидович, вас можно назвать счастливым человеком, во всяком случае точно – в этом вопросе», – добавил министр. 

Ранее Александр Гинцбург предложил ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса. 

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