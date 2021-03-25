ФАС разрешила МГТС поднять цены на тарифы для населения на 5%

Один из крупнейших операторов связи в России МГТС планирует повысить свои тарифы для населения. Соответствующее разрешение компания получила в Федеральной антимонопольной службе, следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на официальном портале правовых актов. Пока документ проходит стадию общественного обсуждения.

Из проекта ведомственного акта следует, что МГТС обратилась в ФАС за согласованием повышения тарифов. В итоге чиновники пришли к выводу о целесообразности увеличить стоимость услуг для населения на 5,1%, однако запретил менять стоимость тарифов для бизнеса.

«ФАС России предлагает в установленном порядке тарифы на услугу предоставление абонентской линии увеличить на 4,3%, (в том числе для населения на — 5,1%; для организаций — 0% сохранить на уровне действующих)», — говорится в документе.

Ранее антимонопольное ведомство неоднократно заявляло о незаконности увеличения тарифов у другого оператора связи — Tele2.