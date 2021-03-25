Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 22:52

ФАС разрешила МГТС поднять цены на тарифы для населения на 5%

Об этом говорится в проекте постановления ведомства. Поднимать тарифы для бизнеса чиновники оператору запретили

Фото: Global Look Press

Один из крупнейших операторов связи в России МГТС планирует повысить свои тарифы для населения. Соответствующее разрешение компания получила в Федеральной антимонопольной службе, следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на официальном портале правовых актов. Пока документ проходит стадию общественного обсуждения.

Из проекта ведомственного акта следует, что МГТС обратилась в ФАС за согласованием повышения тарифов. В итоге чиновники пришли к выводу о целесообразности увеличить стоимость услуг для населения на 5,1%, однако запретил менять стоимость тарифов для бизнеса.

«ФАС России предлагает в установленном порядке тарифы на услугу предоставление абонентской линии увеличить на 4,3%, (в том числе для населения на — 5,1%; для организаций — 0% сохранить на уровне действующих)», — говорится в документе.

Ранее антимонопольное ведомство неоднократно заявляло о незаконности увеличения тарифов у другого оператора связи — Tele2.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Политика 41 минуту назад

Депутата Бондаренко не стали арестовывать, но теперь ему грозит уголовное дело

Общество 1 час назад

Британские власти решили спасти 5 тысяч красных телефонных будок

Общество 2 часа назад

«У Минпросвещения, похоже, ЕГЭ головного мозга»

Общество 2 часа назад

«Когда начнете терпеть убытки – за деньгами к власти не бегите!»

Общество 2 часа назад

«Откуда такая любовь к обнулению?» В сети обсуждают инициативу обнуления сроков губернаторов

Общество 2 часа назад

Власти Петербурга рассказали, кто ответит за непривитых пенсионеров

Общество 3 часа назад

Пришли за Наливкиным и Бондаренко, транспорт пугают QR-кодами, Питер прививает пенсионеров. Главное к вечеру 9 ноября

Политика 4 часа назад

«Настоящий саботаж»: Депутат Госдумы пожаловался на свой «кабинет» – там нет даже подоконника

Общество 4 часа назад

РБК: Власти могут запретить непривитым передвигаться самолетами и поездами

Политика 5 часов назад

В суде выяснилось, что полиция установила слежку за депутатом Бондаренко

Общество 5 часов назад

Власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию хроников и пожилых

Политика 6 часов назад

Лишь 16% россиян верят, что власть ведет страну верным курсом

Общество 6 часов назад

Кусачки, бревна и лопаты: как арабские беженцы прорвали границу Польши 🎥

Общество 6 часов назад

«Подрыв авторитета президента»: Госдума одобрила заморозку индексации пенсий военных

Политика 7 часов назад

Депутат Останина требует миллиарды. Всё – детям

Общество 7 часов назад

РЖД и «Аэрофлот» готовы организовать проверку QR-кодов пассажиров

Общество 8 часов назад

Собянин примет решение о мерах по борьбе с ковидом в конце недели

Общество 8 часов назад

Самые нуждающиеся у нас - это чиновники?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика