ФАС разрешила МГТС поднять цены на тарифы для населения на 5%
Об этом говорится в проекте постановления ведомства. Поднимать тарифы для бизнеса чиновники оператору запретили
Один из крупнейших операторов связи в России МГТС планирует повысить свои тарифы для населения. Соответствующее разрешение компания получила в Федеральной антимонопольной службе, следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на официальном портале правовых актов. Пока документ проходит стадию общественного обсуждения.
Из проекта ведомственного акта следует, что МГТС обратилась в ФАС за согласованием повышения тарифов. В итоге чиновники пришли к выводу о целесообразности увеличить стоимость услуг для населения на 5,1%, однако запретил менять стоимость тарифов для бизнеса.
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«ФАС России предлагает в установленном порядке тарифы на услугу предоставление абонентской линии увеличить на 4,3%, (в том числе для населения на — 5,1%; для организаций — 0% сохранить на уровне действующих)», — говорится в документе.
Ранее антимонопольное ведомство неоднократно заявляло о незаконности увеличения тарифов у другого оператора связи — Tele2.