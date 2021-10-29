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Растительное масло дорожает на 9%, пшеница – на 5%: аналитики фиксируют рекорды роста цен с 2011 года

Рост индекса продовольственных цен продолжается третий месяц подряд

Фото: Global Look Press

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщает о рекордном повышении цен на наиболее ходовые продукты.

Тенденция к росту цен наблюдается третий месяц подряд. В октябре, к примеру, рост цен на зерновые составил 3,2%, а на пшеницу и вовсе цены выросли на 5% из-за снижения предложения на мировых рынках. Прогноз показывает, что ожидания от урожая снизились в основных странах-экспортерах: Канаде, США и России.

Растительное масло показало абсолютный рекорд по росту индекса цен за все время мониторинга – 9,6%. Молочная продукция тоже дорожает на 2,6%. И только мясо подешевело – на 0,7%.

Хотя минувший год и был рекордно урожайным, аналитики прогнозируют, что в 2021-2022 годах запасы продовольствия могут снизиться.

«ФАО прогнозирует, что объем потребления зерновых в мире в целом в 2021–2022 сельскохозяйственному году составит 2 812 млн тонн, что на 1,7 процента больше, чем в 2020–2021 сельскохозяйственном году; такой рост обусловлен ожидаемым увеличением мирового потребления пшеницы, которое будет увеличиваться параллельно с ростом численности населения, а также прогнозируемым ростом потребления кукурузы в кормовых и промышленных целях»

, – говорится в отчете организации.

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