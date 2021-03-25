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Минпросвет: Ко всем инцидентам в школе надо привлекать комиссию по делам несовершеннолетних

Это, как и признание нападений на школу террористическими актами, по версии ведомства, поможет в профилактике преступлений

Фото: Global Look Press

Министерство просвещения обратилось к Совету Федерации с просьбой на законодательном уровне приравнять нападения на школы к террористическим актам. Это, как считают в ведомстве, должно повлиять на отношение всех ответственных за профилактику правонарушений лиц в подходе к данному вопросу. Параллельно предлагается усилить меры по контролю за всеми школьными происшествиями.

«На мой взгляд, это [приравнивание к терроризму] повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту», — пояснила глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская (цитата по ТАСС).

Почему законопроект не внесет на рассмотрение само правительство, она не уточнила.

Другим предложением Минпросвета является усиление профилактики правонарушений, связанных со школой. Ведомство считает, что компетентные органы должны привлекаться к разбору каждого инцидента, произошедшего в стенах образовательного учреждения. 

При этом «дополнительной проработкой» всех этих случаев, как предлагает ведомство, должны заниматься комиссии по делам несовершеннолетних различных уровней.

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