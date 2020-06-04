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Якутского шамана Габышева задержали в Екатеринбурге и снова поместили в психбольницу

Шаман должен был находиться в больнице Новосибирска на лечении

Фото: Скриншот с Youtube

Александр Габышев, известный как шаман, задержан в Екатеринбурге и помещён в одну из местных психиатрических больниц. Адвокат Габышева заявила, что ничего не знает об этом и он не был выписан из предыдущего медучреждения. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на свои источники. 

По данным газеты, он был задержан полицией 5 ноября в Екатеринбурге. Ориентировки на него не было, но при задержании у Габышева была справка из психбольницы. Как он оказался в Екатеринбурге пока неизвестно. 

По словам адвоката шамана Алексея Прянишникова, он должен был находиться в больнице Новосибирска.

26 сентября суд направил Александра Габышева на принудительное лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В марте 2019 года Александр Габышев объявил о своём пешем походе из Якутска в Москву, чтобы «изгнать дух Путина». Осенью 2019 года его задержали и вернули в Якутск, где против него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. В то же время его поместили в психоневрологический диспансер для обследования, после чего его признали невменяемым. В январе 2021 года он ещё раз попытался отправиться в поход на Москву, но к нему домой пришли медики в сопровождении ОМОНа и доставили в психдиспансер. 

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