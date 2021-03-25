В Нидерландах Верховный суд разрешил РФ не возвращать деньги акционерам ЮКОСа
Ранее Апелляционный суд Гааги потребовал от России выплатить бывшим крупным акционерам более 50 миллиардов долларов
Верховный суд Нидерландов сегодня принял решение по иску акционеров ЮКОСа в пользу РФ по одному из пунктов. Об этом сообщается на сайте суда.
В 2020 году Апелляционный суд Гааги оставил в силе арбитражное решение от 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США троим бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС.
Сегодня суд отменил это постановление и предварительное промежуточное решение Апелляционного суда. Остальные возражения отклонены. Дело передано в Апелляционный суд Амстердама для слушания и повторной правовой оценки.
Россия настаивала, что акционеры использовали мошеннические методы в арбитражной процедуре, а суд неверно истолковали положения договора к Энергетической хартии, на основании которого принималось решение.