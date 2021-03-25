В Нидерландах Верховный суд разрешил РФ не возвращать деньги акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов сегодня принял решение по иску акционеров ЮКОСа в пользу РФ по одному из пунктов. Об этом сообщается на сайте суда.

В 2020 году Апелляционный суд Гааги оставил в силе арбитражное решение от 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США троим бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС.

Сегодня суд отменил это постановление и предварительное промежуточное решение Апелляционного суда. Остальные возражения отклонены. Дело передано в Апелляционный суд Амстердама для слушания и повторной правовой оценки.

Россия настаивала, что акционеры использовали мошеннические методы в арбитражной процедуре, а суд неверно истолковали положения договора к Энергетической хартии, на основании которого принималось решение.