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Сегодня, в 13:44

В Нидерландах Верховный суд разрешил РФ не возвращать деньги акционерам ЮКОСа

Ранее Апелляционный суд Гааги потребовал от России выплатить бывшим крупным акционерам более 50 миллиардов долларов

Фото: Global Look Press

Верховный суд Нидерландов сегодня принял решение по иску акционеров ЮКОСа в пользу РФ по одному из пунктов. Об этом сообщается на сайте суда.

В 2020 году Апелляционный суд Гааги оставил в силе арбитражное решение от 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США троим бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС.

Сегодня суд отменил это постановление и предварительное промежуточное решение Апелляционного суда. Остальные возражения отклонены. Дело передано в Апелляционный суд Амстердама для слушания и повторной правовой оценки.

Россия настаивала, что акционеры использовали мошеннические методы в арбитражной процедуре, а суд неверно истолковали положения договора к Энергетической хартии, на основании которого принималось решение.

Теги: #Юкос

Рубрика: Общество

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