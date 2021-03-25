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«На Кавказе молодые мужчины даже в туалет стесняются зайти в гостях»: Симоньян отреагировала на нападение кавказцев на мужчину с ребенком

Главред RT предполагает, что из-за инцидентов, подобных произошедшему в ТиНАО, могут ужесточить миграционный контроль

Фото: скриншот YouTube

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг нападения кавказцев на мужчину с ребенком в Новой Москве. Напомним, инцидент произошел 4 ноября. Несколько мужчин группой напали на отца, который пытался уйти от них с ребенком на руках.

«Все эти “приезжие” и “лица кавказской национальности” допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад). И правильно сделают. Ибо неча»

, – пишет Симоньян в своем телеграм-канале. Также она отмечает, что в кавказских регионах мужчины, напрортив, пытаются вести себя гораздо сдержаннее, нежели в Москве:

«Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин. Это я вам говорю как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе»

, – заявляет Симоньян.

По факту нападения заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Установлен только пострадавший, из нападавших никто не задержан. В Новых Ватутинках проходит народный сход из-за инцидента.

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