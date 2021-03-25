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Сегодня, в 14:45

Красную площадь закрыли в ожидании «Русского марша». Националистов подстерегают автозаки

По задумке организаторов, места проведения акции будут озвучены в последний момент

Фото: Telegram-канал «Avtozak LIVE»

В Москве около станций метро сотрудники выборочно проверяют документы у граждан со славянской внешностью, сообщает телеграм-канал «Avtozak LIVE». Также, по сообщению канала, у каждой станции стоят по несколько автозаков.

Правоохранители опасаются проведения массовой акции со стороны националистического движения – так называемого «Русского марша», который ежегодно проводится в День народного единства 4 ноября.

Организаторы не стали уведомлять мэрию о проведении мероприятия. По задумке активистов движения, место проведения акции будет оглашено в последний момент.

Также известно, что из-за возможного проведения акции в столице оцепили Красную площадь и запретили вход на нее.

Наканунесообщалось о задержании одного из организаторов акции Никиты Зайцева за неповиновение полиции.

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