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В Москве провалился грунт, ковид-практика для медвузов, запрещенные лимоны: главное к 3 ноября

Коротко об основных событиях, которые произошли за эту ночь

Фото: АГН "Москва"

На Краснопресненской набережной произошло проседание грунта. Инцидент случился рядом со стройкой «Москва-Сити», в районе владения 14 строения 1. Сообщается, что пострадали бытовки, забор, столбы и дорога. Перекрыто движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда, передает столичный дептранс. По данным «РИА Новости», грунт провалился на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.

Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции. Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о продукции предприятия, расположенного в городе Тарсус на юге центральной части страны. Причина – превышение допустимого уровня пестицида. Цитрусовые, завезенные в РФ, планируется изъять из оборота.

Арестованный по делу о госизмене основатель компании Group-IB Илья Сачков не может получить нужные ему медикаменты, передает «Интерфакс». Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи. Сообщение с просьбой привезти лекарства не пропустили, между тем имеющийся запас препаратов у Сачкова, страдающего хроническим заболеванием, закончились, отметил правозащитник.

Организатор «Русского марша» в Москве Никита Зайцев задержан за неповиновение полицейским, сейчас он находится в ОВД «Новогиреево». Ему грозит штраф до четырех тысяч либо административный арест на пятнадцать суток. Ранее стало известно, что члены оргкомитета «Русского марша» направили в столичную мэрию уведомление о проведении акции 4 ноября в центре города.

Учащиеся старших курсов университета имени Сеченова в ближайшие несколько недель будут проходить практику в столичных поликлиниках, пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что аналогичные решения приняты в других регионах. Предполагается, что такая мера является целесообразной в условиях нехватки сотрудников в медучреждениях в период пандемии COVID-19. В пресс-службе университета заверили, что это соответствует учебному плану, однако в профсоюзе медработников «Действие», в частности, считают, что «коронавирусная» практика не дает опыта, который должны получать студенты старших курсов медвуза.

Режиссер Квентин Тарантино собирается продать в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) на платформе OpenSea семь вырезанных из фильма «Криминальное чтиво» сцен, а также оригинальный рукописный сценарий киноленты и авторские аудиокомментарии к ней, передает CNBC. Имена покупателей, как и стоимость сделки, будут засекречены.

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