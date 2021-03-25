Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней из-за коронавируса после 7 ноября

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней во время пандемии, которые проходят по всей стране с 30 октября по 7 ноября, призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию, передает РИА Новости.

«План действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение», – добавил Песков.

Ранее о продлении нерабочих дней сообщили в Новгородской области, этот регион стал первым, где прибегли к такой мере, и многие опасаются, что эта практика распространится по всей стране.