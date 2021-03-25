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«Пытаются продлить выходные до Нового года»: в сети сделали выводы из слов Путина

Масла в огонь подлило и решение властей Новгородской области продлить «нерабочие дни» еще на неделю

Фото: Global Look Press

Владимир Путин заявил, что в стране складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тысяч человек в день, чего ранее не было.

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было», - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Он также отметил, что сегодня разговаривал с председателем правительства Михаилом Мишустиным, главой Минздрава Михаилом Мурашко, вице-премьером Татьяной Голиковой.

В то же время, власти Новгородской области первыми в стране продлили «нерабочие дни» ещё на неделю - с 8 ноября. Это как раз то, чего очень опасались россияне перед началом нынешних «нерабочих дней».

Неудивительно, что в соцсетях народ буквально кипит от заявлений.

«Продолжайте открывать новые авиарейсы и направления. Ещё не то будет!» - написал читатель.

«Пытаются продлить выходные до Нового года?!» - сделал вывод россиянин.

«Да всюду продлят, как минимум весь месяц будет не рабочий», - уверен пенсионер.

«А зарплату платить людям они будут? Из своего кошелька? А то организациям, чтобы что-то заплатить, надо сначала заработать. А чтобы заработать, нужно чтобы люди поработали. Да и потом - где сложная ситуация? В интернете? А во дворе вашего дома уверена, все как и было два года назад – спокойно», - возмущена бизнес-вумен.

«Врать людям не надо постоянно, тогда не придётся убеждать и принуждать, - советуют Путину. - Скоро ещё отдыхающие из-за рубежа привезут вдогонку... Вот так и живём!»

«Кто бы сомневался! Главное начать - закончить тоже можно Регионы, поддержим инициативу новгородских товарищей! Кто раньше? Кто дольше?» - иронизирует студент.

«Объявили выходные, но как были автобусы битком так и остались, что не влезешь, как в метро была давка так и осталась. В госучереждении даже IT-отдел не отпускают на удалёнку. И для кого весь этот обман с нерабочими днями?» - рассуждает сотрудник госучреждения.

«Кто платить-то за все это будет, при нынешнем недокапитализме?» - вопрощает директор организации.

«Вот что интересно, если предприятие не работает, то и денег у него не будет на выплату «сохраняемой» зарплаты! Сейчас самый раз схлопнуться многим ИПэшкам и ОООшкам. А это налоги в пользу общества и государства. Если не будут приняты меры поддержки бизнеса или послабления по налогам, то именно так и будет», - считает экономист.

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