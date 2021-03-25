Глава СПЧ Фадеев: В год за превышение должностных полномочий, в том числе пытки, осуждают 800 человек

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в эфире программы «Антонимы» подтвердил, что знаком с резонансной историей с видеоматериалами, слитыми информатом правозащитного проекта Gulagu.net.

Речь идёт об архиве с пытками заключённых в российских колониях.

«Я не стал смотреть, понятно, что там показывают. Было так много пересказов, как швабры засовывают, понятно куда засовывают. Что это, в первый раз что ль? К сожалению, это будни»

, – признал Фадеев.

Председатель СПЧ попытался убедить, что работа по направлению борьбы с пытками ведётся:

«Во-первых, идёт определённая борьба с этим и, конечно, государство с этим борется. Мало кто знает, что каждый год наказывают за превышение должностных полномочий, в том числе за пытки (нет отдельного наказания за пытки), полицейских, фсиновцев 800 человек».

Ведущий Антон Красовский уточнил, много ли это при том, что в России отбывают срок около 600 тысяч человек. «И что, ну, не все же садисты. Сидит меньше 500 тысяч, а во ФСИНе работает около 200 тысяч», — парировал Фадеев.

Государственный правозащитник заверил, что нельзя считать, будто во ФСИНе «работают одни негодяи». Фадеев сослался на данные правозащитника Игоря Каляпина, который «гарантирует», что в колониях Нижегородской области нет пыток.

Также глава СПЧ считает, что идея сменить начальство структур, где процветают пытки – наивная и бездейственная для решения проблемы.