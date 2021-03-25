Facebook удалил аккаунт основателя Gulagu.net Владимира Осечкина
При попытке зайти на страницу Осечкина соцсеть выдает сообщение, что «контент сейчас недоступен»
Правозащитный проект Gulagu.net, рассказывающий о пытках в российских колониях, сообщил о блокировке страницы в Facebook их основателя Владимира Осечкина, об этом говорится в Telegram-канале проекта.
«Судя по всему, Facebook удалил аккаунт Vladimir Osechkin без предупреждения. Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё. 4999 Френдов, более 12,000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября. Очевидно, что это очередная попытка российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина, они боятся правды и огласки их страшных преступлений», – говорится в сообщении.
При попытке зайти на страницу Осечкина соцсеть выдает сообщение о том, что «этот контент сейчас недоступен».
Правозащитники призывают Facebook провести тщательную проверку и расследование по факту удаления аккаунта их основателя и принять меры к восстановлению его аккаунта.
Ранее Владимир Осечкин сообщал об угрозах убийством ему и экс-заключенному Сергею Савельеву, который передал видео с пытками из Саратовской колонии.