Facebook удалил аккаунт основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

Правозащитный проект Gulagu.net, рассказывающий о пытках в российских колониях, сообщил о блокировке страницы в Facebook их основателя Владимира Осечкина, об этом говорится в Telegram-канале проекта.

«Судя по всему, Facebook удалил аккаунт Vladimir Osechkin без предупреждения. Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё. 4999 Френдов, более 12,000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября. Очевидно, что это очередная попытка российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина, они боятся правды и огласки их страшных преступлений», – говорится в сообщении.

При попытке зайти на страницу Осечкина соцсеть выдает сообщение о том, что «этот контент сейчас недоступен».