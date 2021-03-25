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Facebook удалил аккаунт основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

При попытке зайти на страницу Осечкина соцсеть выдает сообщение, что «контент сейчас недоступен»

Фото: Скриншот с Youtube-канала Gulagu.net

Правозащитный проект Gulagu.net, рассказывающий о пытках в российских колониях, сообщил о блокировке страницы в Facebook их основателя Владимира Осечкина, об этом говорится в Telegram-канале проекта. 

«Судя по всему, Facebook удалил аккаунт Vladimir Osechkin без предупреждения. Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё. 4999 Френдов, более 12,000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября. Очевидно, что это очередная попытка российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина, они боятся правды и огласки их страшных преступлений», – говорится в сообщении. 

При попытке зайти на страницу Осечкина соцсеть выдает сообщение о том, что «этот контент сейчас недоступен». 

Фото: Скриншот страницы Владимира Осечкина

Правозащитники призывают Facebook провести тщательную проверку и расследование по факту удаления аккаунта их основателя и принять меры к восстановлению его аккаунта.

Ранее Владимир Осечкин сообщал об угрозах убийством ему и экс-заключенному Сергею Савельеву, который передал видео с пытками из Саратовской колонии.

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