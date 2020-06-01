«Страхуется от исков, что вакцина не помогла»: в сети разнесли слова директора центра, создавшего «Спутник-V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил журналистам, что привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать.

«Привитые заражаются, потому что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», - сказал он.

Гинцбург пояснил, что, как правило, через 6-8 месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на 2-4-й день после заражения, что слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, отметил учёный.

Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться.

Слова Гинцбурга нашли отклик в соцсетях. Вот только позитивом там и не пахнет.

«Гинцбург запутался в показаниях, путая след», - ироничен читатель.

«Да не работает их прививка, после 2-ой прививки заболел через три недели, чуть не сдох. До этого больше десяти лет ничем не болел. Спасибо родному государству за «добровольную» (иначе уволили бы) прививку», - написал россиянин.

«Теперь каждый сам за себя и свой иммунитет...» - сделал вывод москвич.

«Вот и начали правду говорить. Люди уже давно говорили про это, за что их клеймили чуть ли не врагами народа», - написал петербуржец.

«Всех современных врачей и учёных нужно принудительно проверить на вменяемость и дееспособность... И Гинцбург должен стать первым в этом списке!» - считает пенсионер.

«О каком «коллективном иммунитете» постоянно твердят? Как он может наступить, если вирус постоянно мутирует? Для чего нужна принудительная вакцинация, если вакцинированные всё равно заражаются? - звуча риторические вопросы. - А потом - когда вовремя ревакцинированные начнут заболевать придумают еще 1001 причину»

«Подстраховался от исков, что вакцина не помогла», - уверен медик.

«Ну, наконец-то правду сказал, что привитые заболевают... Сколько же он и ему подобные в свой карман положили, наживаясь на политических играх?» - в шоке уралец.

«Заврался Гинцбург. То защищает вакцина, то не защищает. Короче, так пусть и скажет: «нужны деньги, а не ваше здоровье». Все знают, чья дочка во главе компании, которая выпускает прививку. Это как «дворец не мой и чей не знаю», - разнёс Гинцбурга студент.

«Гинцбург должен понимать, чем плоха и опасна навязчивая идея победить коронавирус своей, родной, национальной вакциной. Вирус, уже очевидно, не боится нашего патриотизма», - поддержал всех сибиряк.

«Гинцбург похож на певца - вчера одно пел, сегодня другое .. Чудеса медицины... Только жертвы - мы с вами...» - звучит пессимистичный комментарий.

«Гинцбург - он такой. Он что угодно объяснит. Выбора у него другого - нет. Только объяснять. «То у них собаки лают, то руины говорят», - объясняет мужчина среднего возраста.

«Вакцинация на пике инфекционного заболевания - что вы другого хотели? Вакцина в организме совмещается со скрытым инфицированием и болезнь усиленной форме получается», - рассказывает, возможно, знакомый с медициной человек.

«Очередной штамм вируса, наверно, будет распространяться уже не воздушно-капельным путём, а прямо через взгляд - зыркнул на окружающих и сразу же всех заразил», - пошутил в конце дискуссии дальневосточник.