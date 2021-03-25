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В России вновь выявили максимум заболевших COVID-19 за всё время пандемии

За 29 октября в стране зафиксировано 1160 смертей от коронавируса

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России выявлен 40 251 новый случай коронавируса, это новый антирекорд за все время заболевания, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Как сообщается, за 29 октября в стране зафиксировано 1160 летальных исходов, полностью выздоровели за сутки ещё 28 909 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578), Московской области (2680), а также Самарской (1405), Нижегородской (815) и Воронежской (787) областях. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 472 797 случаев коронавируса, зафиксировано 237 380 летальных исходов, выздоровели 7 331 424 человека.

Ранее министр здравоохранения России, его заместители и руководство Росздравнадзора отправились в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом для помощи в борьбе с заболеванием. 

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