Игорь Кириллов позвонил Анне Шатиловой в момент смерти

Утром не стало Игоря Кириллова. Об этой трагедии государственного масштаба будет сегодня много публикаций. Игоря Леонидовича назовут и легендой и великим и голосом эпохи. Он был прежде всего добрым и порядочным человеком, прекрасным семьянином, ответственным профессионалом, который блестяще владел русским языком. Именно так о покойном отзываются все, кому судьба благоволила быть знакомым с этим талантом.

Именитый диктор Анна Шатилова, с которой Кириллов вёл программу «Время» получила известие об уходе дорого коллеги от него самого – как это ни странно звучит, но это факт. Утро Анны Николаевны началось со звонка Игоря Леонидовича, которого увы уже с нами не было.

– Это трагедия, – сказала «Собеседнику» Анна Николаевна. – В этом году ушли два государственных голоса – Балашов и Кириллов. – Я ничего не знала о том, насколько Игорь Леонидович болен, его жена Таня от меня это скрывала. Я думала, что он дома. «Он в больнице», – сказала Таня. «Как в больнице?!»

Только выяснилось, что ему ампутировали ногу, а коронавирус его добил.

Есть предчувствие и мистика. Вчера, в восемь вечера я набираю телефон Кириллова, он – недоступен. Сегодня – ровно в половине девятого – очевидно он и скончался в эту минуту – мне раздаётся звонок, высвечивается «Кириллов» и идёт отбой. Я тут же набираю, а он уже недоступен. Игорь Леонидович, где вы? Что вы? Как ваше здоровье? Вы недоступны… говорю ему на автоответчик. Опускаю трубку и получаю известие о его смерти.

Более развёрнутое интервью «Собеседника» с Анной Шатиловой читайте сегодня на Sobesednik.ru.