Анна Шатилова: «Жена Кириллова скрывала его болезнь»

– Прощай, мастер, – сказала сегодня утром известный диктор, народная артистка РСФСР Анна Шатилова, когда я ей позвонила по поводу ухода её коллеги Игоря Кириллова, чтобы прежде всего сказать Анне Николаевне слова сочувствия. Ведь они с Кирилловым общались с 1962 года, не счесть сколько раз выходили вместе в прямой эфир программы «Время», а это всё равно, что сходить вместе в разведку. Некоторые новостные эфиры, ещё в СССР были практически на грани фола, когда это касалось освещения государственных мероприятий, но они всегда друг друга поддерживали.

На протяжении всей жизни Кириллов и Шатилова сохранили прекрасные, трогательные отношения, хоть и были всегда только на «вы». И вот, сегодня утром эта дружба длиной почти в шестьдесят лет оборвалась.

– Я не знаю как говорить о Кириллове в прошедшем времени, – призналась Анна Николаевна. – Тяжело, просто жутко. Я с ним с 1962 года – это и программа « Время» и парады на Красной площади первое, девятое мая, седьмое ноября. Нас с ним приглашали в различные организации, у которых мы десятилетиями вели разные торжества.

Мы вместе с ним снялись в фильме Владимира Меньшова «Зависть Богов» – в ролях камео, играли дикторов программы «Время». Отношение Кириллова к слову, к русскому языку было особенным. Каждый раз перед выходом на сцену или перед эфиром, особенно когда было много текста, он правил каждую букву, проверял ударения.

«Что вы как первоклассник, Игорь Леонидович?» – спрашивала я. Он в ответ мне только улыбался. Всегда выдержанный, интеллигентный человек. Он не был бунтарём, он всегда был послушным и осторожным. Ему по должности было положено на летучке делать кому-то замечания, но ему это давалось это очень тяжело, и делал он это крайне редко.