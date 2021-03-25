Анна Шатилова: «Жена Кириллова скрывала его болезнь»
Известный диктор рассказала о последних днях жизни своего коллеги
– Прощай, мастер, – сказала сегодня утром известный диктор, народная артистка РСФСР Анна Шатилова, когда я ей позвонила по поводу ухода её коллеги Игоря Кириллова, чтобы прежде всего сказать Анне Николаевне слова сочувствия. Ведь они с Кирилловым общались с 1962 года, не счесть сколько раз выходили вместе в прямой эфир программы «Время», а это всё равно, что сходить вместе в разведку. Некоторые новостные эфиры, ещё в СССР были практически на грани фола, когда это касалось освещения государственных мероприятий, но они всегда друг друга поддерживали.
На протяжении всей жизни Кириллов и Шатилова сохранили прекрасные, трогательные отношения, хоть и были всегда только на «вы». И вот, сегодня утром эта дружба длиной почти в шестьдесят лет оборвалась.
– Я не знаю как говорить о Кириллове в прошедшем времени, – призналась Анна Николаевна. – Тяжело, просто жутко. Я с ним с 1962 года – это и программа « Время» и парады на Красной площади первое, девятое мая, седьмое ноября. Нас с ним приглашали в различные организации, у которых мы десятилетиями вели разные торжества.
Мы вместе с ним снялись в фильме Владимира Меньшова «Зависть Богов» – в ролях камео, играли дикторов программы «Время». Отношение Кириллова к слову, к русскому языку было особенным. Каждый раз перед выходом на сцену или перед эфиром, особенно когда было много текста, он правил каждую букву, проверял ударения.
«Что вы как первоклассник, Игорь Леонидович?» – спрашивала я. Он в ответ мне только улыбался. Всегда выдержанный, интеллигентный человек. Он не был бунтарём, он всегда был послушным и осторожным. Ему по должности было положено на летучке делать кому-то замечания, но ему это давалось это очень тяжело, и делал он это крайне редко.
– Анна Николаевна, каким в жизни был Игорь Леонидович?
– Наши с ним отношения строились на юморе, он так же, как и я, любил пошутить. На работе всегда ждали наших пикировок. Причём, хочу тебе сказать, такое редко бывает, всю жизнь мы с ним общались только на «вы» и называли друг друга по имени отчеству. Многие нам удивляются, но это было так и без напряжения. Мы общались официально, но всегда шутили, даже когда было не до шуток.
Иногда ведём «Время», а ему два часа надо читать фрагменты доклада Брежнева на каком-то съезде или пленуме. Игорю Леонидовичу приносят и приносят тексты с телетайпа, он напряжён, лицо красное. Я знаю, что ему сейчас предстоит. И вот уже идёт музыкальная заставка – «Время вперёд» Свиридова, секунды до эфира. «Улыбку шире, ты в эфире», – быстро успеваю ему сказать. Он заулыбался: «Какая ты молодец, прямо напряжение сняла с меня!»
– Кириллов понимал свою значимость для страны?
– Никогда этого не показывал. Всегда был лишён пафоса. Однажды мы вели с ним мероприятие в «Президент отеле», награждали заслуженных людей. После награждения подходит к Кириллову человек: «Игорь Леонидович, вы – ум, честь и совесть нашей эпохи», – говорит незнакомец. «Да, что вы, это не про меня, вы меня с кем-то перепутали», – сказал Кириллов, сильно смутившись.
Он был интеллигентным человеком. У него были замечательные родители, он из семьи военного, окончил Щепкинское училище. Всегда его окружали хорошие люди, в этом ему повезло. Его первая жена Ирочка – была просто чудо, всю жизнь проработала ведущим звукорежиссёром на телевидении. Они познакомились ещё детьми, жили в одном дворе, учились в одной школе, а потом поженились. Их дочка Аня живёт в Германии, сына Севы не стало.
– Анна Николаевна, вы в последнее время поддерживали связь с Игорем Леонидовичем?
– А как же! Только я не подозревала, что он в Боткинской больнице лежит, думала он дома болеет. Нынешняя жена Игоря Леонидовича Таня скрывала до последнего его состояние. Но она у него очень заботливая, окружила его вниманием, которое так необходимо пожилому человеку.
Пять дней назад мне Таня сказала, что они всё ещё болеют ковидом. Я спросила, как у них с продуктами. «Онлайн заказываем», – ответила она. Таня прекрасно всегда ему готовила, пекла пироги и торты. Звоню вчера и узнаю, что он в больнице. «Ты же мне ничего не говорила! По какому поводу в больнице?» – «Долгая история», – отвечает Татьяна.
Игорь Леонидович страдал от болезни сосудов, поэтому пришлось ампутировать ему ногу. Оказывается, это было ещё 10 сентября, а 14 сентября ему исполнилось 89 лет. «Первый канал» ему очень помог, даже кровать специальную купили. Всё уже было нормально, он начал поправляться, но… вот такая беда. Нет у нас таких голосов, как у Кириллова, и больше никогда не будет. Прощай мастер, прощай друг!