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Собянин сообщил о росте смертности детей от коронавируса

По словам столичного градоначальника, в клиниках уже введены новые протоколы лечения для детей с хроническими заболеваниями

Фото: Instagram @mossobyanin

В Москве увеличилась смертность детей от коронавируса. Об этом сообщил телеканалу «Россия-1» мэр столицы Сергей Собянин. 

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», – рассказал Собянин. 

Он отметил, что в клиниках столицы уже введены новые протоколы лечения, а также новый набор препаратов для детей, которые имеют хронические заболевания, нарушающие работу иммунной системы.

В столице за последние сутки было выявлено 7 511 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы за 28 октября 1 609 человек, скончались 93 пациента. На ИВЛ находятся 727 человек.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что пока для детей и подростков не разработали вакцину от коронавируса, защитить их можно лишь путем иммунизации родителей и взрослого населения. 

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