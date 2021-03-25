Собянин сообщил о росте смертности детей от коронавируса

В Москве увеличилась смертность детей от коронавируса. Об этом сообщил телеканалу «Россия-1» мэр столицы Сергей Собянин.

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», – рассказал Собянин.

Он отметил, что в клиниках столицы уже введены новые протоколы лечения, а также новый набор препаратов для детей, которые имеют хронические заболевания, нарушающие работу иммунной системы.

В столице за последние сутки было выявлено 7 511 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы за 28 октября 1 609 человек, скончались 93 пациента. На ИВЛ находятся 727 человек.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что пока для детей и подростков не разработали вакцину от коронавируса, защитить их можно лишь путем иммунизации родителей и взрослого населения.