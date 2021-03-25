Главное к 29 октября: врачи рассказали, как защитить детей от ковида, 400 тысяч за смерть под поездом

Пока для детей и подростков не разработали вакцину от коронавируса, защитить их можно лишь путем иммунизации родителей и взрослого населения. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, передает URA.RU.

«Пока не началась вакцинация подростков, остается только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции, потому что дети переносят штамм "Дельта“, заражают друг друга и несут это все домой. "Дельтой“ дети, к сожалению, болеют, иногда тяжело, но в целом легче, чем взрослые и старики», – отметил Аграновский.

Как добавил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, дети практически не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию, а вакцинировать их пока нельзя, поэтому нужно максимально прививать взрослых, рассказывать детям о необходимости носить маски, а также минимизировать их нахождение в закрытых помещениях.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода.

«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», – заявил он в разговоре с РИА Новости. По его словам, вакцинация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.

Роспотребнадзор разрешил заполнять закрытые помещения, где проходят массовые мероприятия, до 70% при наличии у посетителей QR-кодов. В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации постановлении «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения массовых мероприятий» говорится, что они вступают в силу с 15 ноября.

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», – отмечается в нем.

Мать погибшего под электричкой подростка заплатила 400 тысяч рублей страховщикам за повреждения, которые поезд получил в аварии. Как сообщает телеканал «Дождь» (признан иноагентом в России), происшествие случилось в ноябре 2019 года на ЖД-путях в подмосковном Солнечногорске, когда 15-летний школьник переходил пути по наземному переходу и не заметил приближающий скоростной поезд «Ласточка». В сентябре 2021 года мать погибшего получила письмо от «Росгосстраха», в котором заявлялось, что в результате аварии был поврежден поезд, и страховая компания была вынуждена выплатить РЖД сумму ущерба – 400 972 рубля. Страховщик отметил, что виноват подросток, так как нарушил правила безопасности, а значит мать погибшего должна возместить ущерб, иначе, если дело дойдет до суда, сумма претензий может вырасти на 25%, а если родные подростка откажутся платить, суд может отобрать у них имущество. В итоге мать погибшего подростка выплатила требуемые деньги, но теперь намерена подать ответный иск против компании.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по ролям Шерлока Холмса и Доктора Стрэнджа, сыграет отравленного агента КГБ Александра Литвиненко в сериале «Лондонград» от HBO. Об этом пишет издание Variety.

Как сообщается, сериал будет основан на книге Алана Коуэлла «Последний шпион» и расскажет правдивую историю Александра Литвиненко, агента КГБ, который бежал из России с семьей в Великобританию в 2000 году после возбуждения против него нескольких уголовных дел. Его убили в 2006 году в Англии в результате отравления полонием. Камбербэтч сыграет Литвиненко, а также будет исполнительным продюсером проекта.