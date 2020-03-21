Неизвестная история. «Работы жидам нет, кроме уборки трупов»

А 8 ноября 1941-го было размещено специальное объявление военного коменданта Калуги и городского головы «Об ограничении прав жидов». Им отводился срок для регистрации в городской управе, предписывалось создание гетто «в одном из кварталов вблизи от окраины». Оно было создано на месте бывшего монастыря, между улицами Кутузова и Красная гора. Узники могли взять с собой лишь то, что могли унести в руках либо увезти на санках. Но и этого часто не удавалось: при переселении полицаи отбирали у евреев вещи, деньги, даже музыкальные инструменты… Не гнушались этим и сами нацисты – они, по воспоминаниям уцелевших узников, систематически приходили в гетто и отбирали у заключенных те тёплые вещи, постельные принадлежности и посуду, которые у них еще оставались.

Сразу после переселения евреев в гетто, туда прибыл начальник полиции и потребовал от узников выбрать старосту. Им стал 53-летний бухгалтер Марк Исаевич Френкель. Немцы тут же велели ему представить списки «всех жидов и жиденят». Староста должен был следить за порядком в гетто, назначать дежурных, выделять трудоспособных узников на принудительные работы.

В первые же дни оккупации немецкие власти приняли ряд указов, направленных против евреев: им было запрещено посещать общественные места, они не имели права пользоваться электричеством...