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Вчера, в 22:54

Квази-сухой локдаун, замена детского омбудсмена и недопуск мольберта в суд: новости к вечеру 27 октября

Дайджест событий к окончанию среды

Фото: Telegram Максима Секача

Мэрия Москвы решила ограничить работу магазинов, в которых общий объём товаров первой необходимости составляет менее 30%. В первую очередь разговор зашёл об алкомаркетах, но крупные сети сразу нашли выход, предложив товары первой необходимости по более низкой цене. Политолог Егор Орлов увидел в этом жесте скорее посыл в сторону «алкогольного лобби», но не заботу о здоровье москвичей в период ковикул.

Помощника депутата Мосгордумы Максима Секача в Москве не пустили в здание Пресненского суда с доской-мольбертом, на которой он хотел объяснить суду, как работает блокчейн. Сделать это он собирался в рамках заседания по иску экс-кандидата от КПРФ, официально проигравшего в выборах из-за подсчёта голосов в ДЭГ.

Создатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин написал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он требует отказаться от преследования информатора Сергея Савельева, вынесшего из ФСИН кадры с пытками заключённых, запустить на федеральном телевидении фильм «о пыточном конвейере, о соучастниках пыточного конвейера и о спруте внутри ФСБ и ФСИН», ужесточить наказание за пытки и наказать по всей строгости закона сотрудников ФСИН и ФСБ, причастных к издевательствам в колониях.

Новой омбудсвумен по правам детей при президенте РФ стала Мария Львова-Белова. Она, как и предшественница, является женой священника, родила девятерых детей и содержит под опекой ещё 13 детей. Именно на это обратил внимание Путин, подписывая указ о назначении.

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова стала фигуранткой дела о служебном подлоге и взятке. Она работает сестрой-хозяйкой в волгоградской клинической больнице №12. Женщина в том числе занимается работой с осуждёнными, приговорёнными к исправительным работам. Она должна выдавать им задания и заполнять журнал учёта рабочего времени.

Следствие полагает, что женщине поступали взятки на личную карту в размере 10-16 тысяч рублей, за которые она заполняла табеля учёта за работу по факту не выполненную, пишет Baza.

Коротко о других новостях:

  • Правительство выделило 47 миллиардов рублей на пособия по временной нетрудоспособности на четвёртый квартал текущего года 
  • Художественным руководителем МХТ имени Чехова стал его актёр Константин Хабенский
  • В оперштабе объяснили, что локдаун в назначенный срок до 7 ноября позволит разорвать две цепочки передачи вируса
  • В Петербурге прокуратура проверит выходку местного жителя на соответствие статьям УК РФ. Он повесил в Эрмитаже коллаж со своим портретом
  • Центробанк прогнозирует, что к концу года инфляция составит 7,4-7,9%
  • Журналиста Дмитрия Гордона, летевшего на встречу с Михаилом Саакашвили в Грузии, не пропустили в страну

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Рубрика: Общество

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