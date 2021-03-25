Квази-сухой локдаун, замена детского омбудсмена и недопуск мольберта в суд: новости к вечеру 27 октября
Дайджест событий к окончанию среды
Мэрия Москвы решила ограничить работу магазинов, в которых общий объём товаров первой необходимости составляет менее 30%. В первую очередь разговор зашёл об алкомаркетах, но крупные сети сразу нашли выход, предложив товары первой необходимости по более низкой цене. Политолог Егор Орлов увидел в этом жесте скорее посыл в сторону «алкогольного лобби», но не заботу о здоровье москвичей в период ковикул.
Помощника депутата Мосгордумы Максима Секача в Москве не пустили в здание Пресненского суда с доской-мольбертом, на которой он хотел объяснить суду, как работает блокчейн. Сделать это он собирался в рамках заседания по иску экс-кандидата от КПРФ, официально проигравшего в выборах из-за подсчёта голосов в ДЭГ.
Создатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин написал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он требует отказаться от преследования информатора Сергея Савельева, вынесшего из ФСИН кадры с пытками заключённых, запустить на федеральном телевидении фильм «о пыточном конвейере, о соучастниках пыточного конвейера и о спруте внутри ФСБ и ФСИН», ужесточить наказание за пытки и наказать по всей строгости закона сотрудников ФСИН и ФСБ, причастных к издевательствам в колониях.
Новой омбудсвумен по правам детей при президенте РФ стала Мария Львова-Белова. Она, как и предшественница, является женой священника, родила девятерых детей и содержит под опекой ещё 13 детей. Именно на это обратил внимание Путин, подписывая указ о назначении.
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова стала фигуранткой дела о служебном подлоге и взятке. Она работает сестрой-хозяйкой в волгоградской клинической больнице №12. Женщина в том числе занимается работой с осуждёнными, приговорёнными к исправительным работам. Она должна выдавать им задания и заполнять журнал учёта рабочего времени.
Следствие полагает, что женщине поступали взятки на личную карту в размере 10-16 тысяч рублей, за которые она заполняла табеля учёта за работу по факту не выполненную, пишет Baza.
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