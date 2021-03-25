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Путешественник из Петербурга повесил свое фото в Эрмитаже. На него пожаловались в прокуратуру

Блогер объяснил поступок тем, что тоже хочет находится среди легендарных личностей

Фото: Instagram

В Петербурге местный житель Кирилл Смородин вывесил на стене Военной галереи 1812 года в Эрмитаже фотоколлаж со своим портретом.

Блогер вывесил принт 20 октября и выложил его в личном Instagram, пояснив, что тоже хочет находится среди легендарных людей.

В Эрмитаже шутку не поняли и обратились в прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием провести проверку в отношении гражданина. 

«В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру г. Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества»

, – заявили в пресс-службе музея изданию «Подъём».

Блогер Кирилл Смородин стал известен после публикации книги о своём путешествии «537 дней без страховки. Как я бросил все и уехал колесить по миру». В возрасте 29 лет после затяжной депрессии и мыслей о самоубийстве молодой человек отправился к Китайской стене, побывал в Сан-Франциско и поработал матросом на шхуне 1925 года.

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