«Голову откручу, кому захочу»: питерский единоросс может лишиться должности из-за угроз оппозиционеру

В пресс-службе петербургского отделения партии «Единой России» сообщили, что в отношении депутата Сергея Ильина начата проверка. Ранее было установлено, что он угрожал убийством оппозиционным депутатам муниципального совета Лиговка-Ямская.

«Если эта информация получит подтверждение, он будет незамедлительно и с позором исключен из партии и уволен с занимаемой должности, а правоохранительные органы, очевидно, дадут свою оценку его действиям», – цитирует ТАСС сообщение партии.

Ранее Znak.com публиковал скриншоты переписки в рабочем чате, где, предположительно, Сергей Ильин угрожал депутату Михаилу Шабалкину «перерезать горло». Шабалкин предоставлял изданию скриншот переписки.