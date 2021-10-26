«Голову откручу, кому захочу»: питерский единоросс может лишиться должности из-за угроз оппозиционеру
В администрации муниципального округа называют скриншоты с угрозами «фотошопом»
В пресс-службе петербургского отделения партии «Единой России» сообщили, что в отношении депутата Сергея Ильина начата проверка. Ранее было установлено, что он угрожал убийством оппозиционным депутатам муниципального совета Лиговка-Ямская.
«Если эта информация получит подтверждение, он будет незамедлительно и с позором исключен из партии и уволен с занимаемой должности, а правоохранительные органы, очевидно, дадут свою оценку его действиям», – цитирует ТАСС сообщение партии.
Ранее Znak.com публиковал скриншоты переписки в рабочем чате, где, предположительно, Сергей Ильин угрожал депутату Михаилу Шабалкину «перерезать горло». Шабалкин предоставлял изданию скриншот переписки.
Также об угрозах в свой адрес рассказывал мундеп Александр Изотов. Он публиковал скрины сообщения в своем твиттер-аккаунте. Человек под именем Сергея Ильина обещал «открутить голову» своим недоброжелателям, называя их ничтожествами и другими словами. Периодически политик переходил на блатной жаргон.
«Внимание, на вопросы журналистов в администрации нашего муниципалитета сказали что всё это "фотошоп" и происки "навальнистов"», – написал Изотов в микроблоге.