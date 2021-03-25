Кабмин выделил свыше 47 млрд на пособия по временной нетрудоспособности
Министерству финансов поручено обеспечить оперативное выполнение распоряжения Михаила Мишустина
Правительство РФ выделило около 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Свыше 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года», – указывается на сайте правительства.
В сообщении отмечается, что из-за распространения коронавирусной инфекции и роста сезонных заболеваний нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. «Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования», – поясняет кабмин.
Минфину поручено обеспечить оперативное выполнение распоряжения и как можно быстрее перечислить деньги Фонду социального страхования.