Кабмин выделил свыше 47 млрд на пособия по временной нетрудоспособности

Правительство РФ выделило около 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Свыше 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года», – указывается на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что из-за распространения коронавирусной инфекции и роста сезонных заболеваний нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. «Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования», – поясняет кабмин.

Минфину поручено обеспечить оперативное выполнение распоряжения и как можно быстрее перечислить деньги Фонду социального страхования.