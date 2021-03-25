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Кабмин выделил свыше 47 млрд на пособия по временной нетрудоспособности

Министерству финансов поручено обеспечить оперативное выполнение распоряжения Михаила Мишустина

Фото: Global Look Press

Правительство РФ выделило около 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Свыше 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года», – указывается на сайте правительства. 

В сообщении отмечается, что из-за распространения коронавирусной инфекции и роста сезонных заболеваний нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. «Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования», – поясняет кабмин.

Минфину поручено обеспечить оперативное выполнение распоряжения и как можно быстрее перечислить деньги Фонду социального страхования.

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