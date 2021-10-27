«Вас держат Ваши же генералы и полковники за недотёпу?» Глава Gulagu.net написал чрезвычайно жёсткое письмо Владимиру Путину

«Владимир Владимирович, добрый день. Есть разговор», – так начинается открытое письмо руководителя Независимого комитета против пыток и коррупции Gulagu.net Владимира Осечкина президенту России. Своё послание Владимир Осечкин отправил официально через Управление Президента по работе с обращениями граждан и организаций.

Рассказав подробно Владимиру Путину обо всём, что стало известно, благодаря терабайтам видео, предоставленным Gulagu.net программистом Сергеем Савельевым, Осечкин озвучил ряд предложений, которые глава России должен исполнить «добровольно».

Процитируем самые эмоционально яркие выдержки из письма.

«Владимир Владимирович, <…> на каком уровне в России согласованы эти преступления против человечества и против человечности? Вы устали? Вы не контролируете своих подчинённых? Вы сами не читаете наш сайт и не владеете объективной информацией? Вас держат Ваши же генералы и полковники за недотёпу и водят Вас за нос? Или Вы в курсе этих методов "пожёстче" и Вы лично санкционировали пытки в России?»

«А теперь читайте очень внимательно следующие 2 абзаца, читайте так, как не читали никогда ничего ранее. Это не угроза, это констатация фактов. Gulagu.net и международные СМИ продолжат публикации и разоблачение пыточного конвейера. До этого мы показали лишь каплю в море. Масштабы пыток, коррупции, бесчеловечного обращения и убийств поражают воображение, и мир это увидит и будет это знать вне зависимости от воли причастных к этим массовых преступлениям.

Мы наглядно покажем "секретную" работу, все эти хитрые "план-легенды", планы по опер.разработке, все эти манипуляции и хитрости, в том числе с тайным и заведомо незаконным доступом к телефонам адвокатов и представителей иностранных государств во время посещения заключённых, мы покажем как сотрудники ФСИН выбрасывали в окна убитых заключённых и имитировали их суициды, и от этого ужаса даже у вас, Владимир Владимирович, будут шевелиться волосы на спине и подмышками. Вы в прошлом работали в разведке и знаете немало про оперативную работу, и с учётом вашего опыта вы должны понимать, что ваши подчинённые из ФСБ и ФСИН совершили когда-то фатальную ошибку, сначала пытаясь вербовать нас, независимых правозащитников, а потом начиная манипулировать обысками, процессуальными возможностями и ОРД в качестве мести за наш отказ быть стукачами и марионетками».

Далее руководитель Gulagu.net в частности предлагает:

отказаться от уголовного преследования Сергея Савельева;

«уволить из администрации президента РФ, ФСБ, ФСИН, НТВ, т/к "Россия" и РЕН-ТВ всех причастных к информационной атаке и кампании по дискредитации Gulagu.net»;

«выпустить на федеральном канале фильм-расследование о пыточном конвейре, о соучастниках пыточного конвейера и о спруте внутри ФСБ и ФСИН»;

«избрать соответствующие меры пресечения в отношении генералов ФСБ и ФСИН Алпатова С.С., Гнедова Е.В., Рудого А.А, Шмидко А.А., Емельянова Н.С., Насушкина Ю.М., Конина А.А., Демьянишникова С.А., и иных лиц из ФСБ и ФСИН, которые могут попытаться покинуть Россию и избежать соответствующей ответственности»;

«ужесточить наказание за пытки».

Всего в списке предложений Осечкина 21 пункт.