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«Демонстрация ослабления алкогольного лобби»: политолог высказался о «сухом» локдауне в Москве

«Сухой закон» на время «ковикул» никак не скажется на рядовых москвичах

Фото: Global Look Press

В Москве власти ввели «сухой закон» на грядущие «ковикулы», что продлятся до 7 ноября. Но очевидно, что мера эта больше декоративная, поскольку закрыть велели лишь те алкомаркеты, где товары с градусом составляют 70% от всего объема.

Петербургский политолог Егор Белов в своем телеграм-канале назвал попытку мэрии Москвы запретить работу алкомаркетов в период локдауна политическим перформансом, а не борьбой за здоровье жителей столицы.

По словам эксперта, этот жест скорее выглядит как демонстрация ослабления алкогольного лобби, чем как наступление на права рядовых граждан. Ведь алкоголь не исчезает с полок, закрываются лишь специализированные места его продажи.

«Запас рейтингов Собянина позволяет устроить такой эксперимент. Более подходящего места не найти: в самом развитом регионе страны жители имеют куда больше опций для досуга, алкогольные ограничения для них не так критичны»

, – объясняет политолог.

«Всё это выглядит как удочка, закинутая на годы вперёд. Борьба с употреблением спиртного ведётся с начала нулевых, но, видимо, рассматриваются варианты и помимо уже привычного повышения акцизов», – предполагает Орлов.

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