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Юриста КПРФ не пустили в суд с мольбертом

В Москве продолжаются суды по искам экс-кандидатов от КПРФ, которые считают, что проиграли выборы в Госдуму из-за фальсификаций на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)

Фото: ТК Сикач и его Секач

Юрист и помощник депутата МГД Максимова Максим Секач сообщил, что его не пустили на заседание Пресненского суда, потому что он принес с собой мольберт. В суде слушалось дело по иску кандидата от КПРФ Гуличевой.

"Он мне нужен был, чтобы рисовать для судьи, как работает блокчейн, -- рассказал он. -- Если не слушают, то пускай смотрят".

На входе в суд приставы начали досконально проверять юриста. Даже позвонили судье и доложили про представителя КПРФ и его мольберт. Примерно через 15 минут все это прекратилось, но Сикачу заявили, что "дело закончено и по КПРФ больше ничего не рассматривается".

"За такую постановку я награждаю приставов с уставом во рту иском по КАС (Кодекс административнго судопроизводства. -- Ред.) и жалобой на их действия: фактически я лишён был права представить интересы своего доверителя, -- сообщает Сикач. -- А это был предпоследний суд по кандидату от КПРФ Гуличевой".

Пока никому из коммунистов не удалось оспорить свой проигрыш на выборах, что, собственно, не является неожиданностью и для них. Как пояснял нам ранее депутат МГД Евгений Ступин, иски подаются скорее для Европейского суда.

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