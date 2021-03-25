Путину не нужно притворяться: политолог Александр Рар о выступлении президента РФ на «Валдае»

О том, как отнеслись к трехчасовому выступлению президента России на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» на Западе, «Собеседник» расспросил одного из участников мероприятия – немецкого политолога Александра Рара.

– Так как оценили выступление Путина на Западе? Что выделили из него?

– По-разному оценили, как обычно. Например, немецкие журналисты отказываются ездить на эти заседания, они считают, что там ведется пропаганда. А вот английские и американские там были, и написали, как мне кажется, достаточно объективно о том, что их интересует: о том, что Путин предлагает совместную борьбу с терроризмом в Афганистане, что он обдумывает, как подкорректировать с другими странами мировой порядок… Что касается немецких СМИ, я видел лишь в двух или трех ведущих газетах негативные статьи о том, что Путин якобы оправдывается в том, что не пользуется энергетическим оружием, а на самом деле России верить нельзя… Короче, типичные западные СМИ, которые не могут успокоиться по поводу того, что то, что они раньше писали, оказалось глупостью, но признаваться в этом они не хотят.

– Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эти же дни призвала НАТО относиться жестче к России. Как вы думаете, это был своеобразный ответ на слова Путина об опасности расширения НАТО?

– Думаю, с выступлением Путина это не связано. Это уходящий министр, у нее такое представление, она хочет подчеркнуть роль НАТО, где вообще не обращают внимания на то, что происходит в России.