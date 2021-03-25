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Вчера, в 23:29

Приватность нам только снится: 88% госприложений передают данные со смартфонов граждан третьим лицам

IT-общественники просят ежеквартально проверять государственное и муниципальное ПО на предмет этичности использования доступных им данных

Фото: Global Look Press, инфографика в тексте: АНО «Информационная культура»

Аналитики некоммерческой организации «Информационная культура» обнаружили, что в выборке из 44 мобильных приложений, созданных для муниципальных и государственных органов, каждое первое приложение использует запрос на хотя бы одно потенциально опасное разрешение.

Чаще всего речь идёт о доступе к точному или приблизительному местоположению обладателя гаджета, к внешнему хранилищу данных и даже камере.

«Информационная культура» предлагает ежеквартально проверять подобные приложения на соответствие федеральному законодательству. Делегировать эти полномочия предлагают контролирующим и надзорным органам. Переде этим следует разработать чёткие этические и методические требования к мобильным приложениям.

88% изученных приложений имеют хотя бы один встроенный сторонний трекер (технологию отслеживания), который передаёт данные третьим лицам. 43% имеют трекеры, которые передают данные трём сторонним компаниям. В большинстве приложений используются технологии компаний Google и Facebook, 86% принадлежат компаниям в юрисдикции США.

Теги: #смартфон

Рубрика: Общество

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