Приватность нам только снится: 88% госприложений передают данные со смартфонов граждан третьим лицам

Аналитики некоммерческой организации «Информационная культура» обнаружили, что в выборке из 44 мобильных приложений, созданных для муниципальных и государственных органов, каждое первое приложение использует запрос на хотя бы одно потенциально опасное разрешение.

Чаще всего речь идёт о доступе к точному или приблизительному местоположению обладателя гаджета, к внешнему хранилищу данных и даже камере.