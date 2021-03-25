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«Подхватили слова обиженных студенток». Летучая и Познер по-разному отреагировали на скандал в школе «Останкино»

За и Против

Фото: Instagram

Одна из преподавателей «Высшей школы «Останкино» Елена Летучая встала на сторону руководства в скандале с отчислением студенток, лайкнувших в Instagram комментарии с критикой учебного заведения.

Во вторник несколько студенток рассказали, что им аннулировали пропуска в учебное заведение. В качестве причины им, якобы, показали скриншот поста, в котором одна из учащихся писала, что у них пропадают оплаченные занятия.

По словам Летучей, «обиженных студенток» отчислили не из-за лайков, а из-за «саботировании антиковидных мер».

- Размещая в соцсетях провокационные комментарии, некоторые студенты настолько недовольны УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. Путина и МЭРА МОСКВЫ С.С. Собянина, что готовы оклеветать и Высшую Школу Останкино, которая просто соблюдает требования вышестоящих организаций.Распространяя в соц-сетях ложную информацию - наши бывшие, теперь уже, студентки, решили, что саботирование подобных антиковидных мер. 

Пост Летучей оказался довольно резким:

- Уважаемые Тимченко Алиса и Темирчиева Алина - Вы отчислены из Высшей Школы Останкино. Теперь Вы можете принимать решения самостоятельно, соблюдать указы мэра или нет…., - пишет Елена Летучая, - И, конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Инстаграм, ни лайки к этим постам - к отчислению этих студенток не имеют не имеют никакого отношения.

Летучая просит обратить внимание на ее слова всех, кто «подхватил непроверенную новость, растиражированную со слов обиженных студенток».

Ранее, на скандал с отчислением из «Высшей школы «Останкино» отреагировал ещё один ее известный преподаватель - Владимир Познер. 

- Какая там на самом деле ситуация, я не знаю. Но если это всё так, то это довольно странный метод улаживания какого-то недовольства. Я бы сказал, что такая реакция останкинской школы – это абсолютное безобразие, - сказал телеведущий изданию Подъем”.

Фото: Instagram
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