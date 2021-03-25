Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:48

Эксперт: Запрет на работу ночных заведений грозит их переходом в «подполье»

Предлагается решить эту проблему с помощью перевода всех мероприятий на формат COVID-free

Фото: Global Look Press

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила, что введение полного запрета на ночную работу для общепита и развлекательных площадок несет риск перехода части бизнеса в «подполье», передает ТАСС.

«При полном запрете ночной работы есть риск перехода части индустрии в "подполье". Пострадает, прежде всего, сектор развлекательных мероприятий, поскольку концерты, вечеринки, свадьбы часто идут допоздна. Меньше всего убытков ожидается в секторе деловой событийной индустрии, так как все мероприятия там дневные», – сказала Минеева.

Она считает, что решить эту проблему может проведение всех мероприятий в формате COVID-free, то есть через пропуск людей только с QR-кодами. 

Накануне Владимир Путин поручил региональным властям совместно с Роскомнадзором ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов, кафе и баров с 23:00 до 6:00. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 6 дней назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Общество 21 минуту назад

Для работы чиновников готовят «суперприложение» за полмиллиарда рублей

Общество 1 час назад

Новые сертификаты о вакцинации от COVID-19, отмена обязательного техосмотра: Главное к 26 октября

Общество 1 час назад

В Москве запустили бесплатный сервис по вывозу из квартир старой техники

Общество 3 часа назад

В Москве сегодня облачно и ветрено, до плюс семи

Общество 10 часов назад

Более 300 научных деятелей попросили генпрокурора Краснова не помещать ректора «Шанинки» в СИЗО

Общество 10 часов назад

Каждый день в России умирает от ковида 1000 человек. Это больше, чем в самых страшных терактах и катастрофах

Общество 11 часов назад

«Семь лет отпуска в Турции - так долго там ещё некто не отдыхал»: в сети обсуждают россиян, которым грозит тюрьма за поджог леса в Анталье

Общество 11 часов назад

«Камеры начнут реагировать на дворника с лопатой и метлой»: в сети обсуждают систему, которая должна вычислять людей с оружием

Общество 12 часов назад

Два выходных от Путина, взрыв пятиэтажки и Татарстан без президента: новости к вечеру 25 октября

Общество 13 часов назад

«И сам снова ушел в бункер»: в сети обсудили указания Путина перед локдауном

Общество 13 часов назад

«Песков, мониторить цены мы и сами можем, вы остановите их рост!»

Общество 14 часов назад

Пути возрождения российского футбола. Экс-чиновник FIFA - о том как спасти «‎спорт номер один»‎

Общество 15 часов назад

Из-за утечки газа разнесло несколько квартир в Набережных Челнах, никто не погиб

Политика 17 часов назад

Татар хотят оставить без «президента»: спикер Госсовета объяснил, почему в Татарстане не хотят менять должность руководителя республики

Общество 17 часов назад

В МВД ответили на вопрос о исчезновении Светличной

Общество 18 часов назад

В Петербурге не снимут ограничения из-за COVID до вакцинации 80% населения, ждать ли такого в Москве?

Дмитрий Быков 18 часов назад

Дмитрий Быков: Особенности национальной смерти

Общество 19 часов назад

В Севастополе устанавливают блокпосты для проверки QR-кодов, в Крыму морги не справляются с нагрузкой

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика