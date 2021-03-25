Эксперт: Запрет на работу ночных заведений грозит их переходом в «подполье»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила, что введение полного запрета на ночную работу для общепита и развлекательных площадок несет риск перехода части бизнеса в «подполье», передает ТАСС.

«При полном запрете ночной работы есть риск перехода части индустрии в "подполье". Пострадает, прежде всего, сектор развлекательных мероприятий, поскольку концерты, вечеринки, свадьбы часто идут допоздна. Меньше всего убытков ожидается в секторе деловой событийной индустрии, так как все мероприятия там дневные», – сказала Минеева.

Она считает, что решить эту проблему может проведение всех мероприятий в формате COVID-free, то есть через пропуск людей только с QR-кодами.

Накануне Владимир Путин поручил региональным властям совместно с Роскомнадзором ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов, кафе и баров с 23:00 до 6:00.