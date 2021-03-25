Путин поручил запретить работу ресторанов и развлекательных заведений ночью

Владимир Путин поручил региональным властям совместно с Роскомнадзором ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов, кафе и баров с 23:00 до 6:00. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также распорядился запретить гражданам посещать определенные организации (по перечню, установленному правительством) без QR-кода или сертификата, подтверждающих вакцинацию против ковида или ранее перенесенное заболевание, а для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, – без документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, или отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Согласно документу, руководители организаций и предприятий обязаны перевести на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации и формирования иммунитета, а также освободить от работы в течение двух дней (с сохранением заработной платы) работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19).

При этом правительство РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов должно будет кратно увеличить объемы тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей инфекции.