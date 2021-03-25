Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:44

Путин поручил запретить работу ресторанов и развлекательных заведений ночью

Как предполагается, ограничение будет действовать с 23 до 6 часов

Фото: Global Look Press

Владимир Путин поручил региональным властям совместно с Роскомнадзором ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов, кафе и баров с 23:00 до 6:00. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. 

Глава государства также распорядился запретить гражданам посещать определенные организации (по перечню, установленному правительством) без QR-кода или сертификата, подтверждающих вакцинацию против ковида или ранее перенесенное заболевание, а для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, – без документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, или отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа. 

Согласно документу, руководители организаций и предприятий обязаны перевести на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации и формирования иммунитета, а также освободить от работы в течение двух дней (с сохранением заработной платы) работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19). 

При этом правительство РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов должно будет кратно увеличить объемы тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей инфекции.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 5 дней назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Общество 1 час назад

Названы направления, куда полетят россияне на ноябрьские каникулы. Цены на отдых в Сочи бьют рекорды

Общество 1 час назад

В Сосенском, которое заселили мигранты, создают группы самообороны

Расследование 1 час назад

Сын «повара Путина» стал учредителем компании, на которую была оформлена скандальная дача под Геленджиком

Общество 2 часа назад

Лукашенко бредит? Есть ли связь между раком и ковидом

Общество 3 часа назад

В России зафиксировали новый максимум заражённых COVID-19 за сутки

Общество 3 часа назад

«Скоро крупы будем разглядывать через лупу»: Россияне об очередном повышении цен на гречку

Расследование 5 часов назад

Кто подставил Кролика Питера

Общество 5 часов назад

Гинцубург заявил, что 80% заболевших якобы привитых россиян купили сертификаты

Общество 6 часов назад

В России вслед за колбасами и сосисками подорожает гречка

Общество 6 часов назад

Начало нерабочих дней и ограничений, розыск журналиста, суд из-за сторис: Главное к 25 октября

Общество 8 часов назад

В столичном регионе сегодня обещают солнечную погоду, от ноля до трех градусов

Общество 17 часов назад

«Коррупцию и преступников побороть не могут, а теперь собрались курильщиков ловить»: соцсети о новой инициативе властей

Общество 18 часов назад

«Берут пример с главного»: В Cети не удивились, что идея о невыполненных предвыборных обещаниях так и не прошла

Общество 19 часов назад

«Выглядит как очередное унижение наших пенсионеров»: россияне обсуждают копеечное увеличение пенсий

Общество 20 часов назад

«Этот человек не вызывает у меня доверия»: в интернете обратили внимание на объяснение Хинштейна о регистрации в мессенджерах по паспорту

Происшествия 21 час назад

В Новгородской области 14-летнюю девочку воздушным потоком затянуло под движущийся «Сапсан»

Политика 21 час назад

«Полный бред и провокация»: Премьер Грузии высказался о подготовке «ликвидации» Саакашвили

Политика 23 часа назад

СК «недоумевает» в связи с решением Черногории дать политубежище экс-владельцу «Черкизона»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика