В России вслед за колбасами и сосисками подорожает гречка

Производители круп предупредили о повышении цен на 10-20% в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на торговые сети.

Как сообщается, крупный производитель гречки, овсянки, хлопьев и других круп «Роса» предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20%.

В сети продуктовых магазинов «Верный» подтвердили изданию, что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. Там также рассказали, что вынуждены частично принимать повышение цен от производителей, чтобы не создавать дефицита товара на полках.

По словам представителя агрохолдинга «АФГ Националь», цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья – в пределах 30%. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное – по рису, остальные крупы и бобовые в среднем в закупке показывают рост на 12–15% в течение последних двух месяцев.

Отмечается, что, по данным Минсельхоза, в 2021 году посевные площади под гречкой выросли на 12,1%, до 975,9 тыс. га. К 22 октября в России на 22 тыс. тонн больше гречки, чем в прошлом году. Поэтому эксперты считают, что рост цен на гречку должен замедлиться на фоне поступления на рынок нового урожая.

Ранее производители колбас и сосисок предупредили о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с начала ноября.