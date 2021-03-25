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«Скоро крупы будем разглядывать через лупу»: Россияне об очередном повышении цен на гречку

Ранее производители предупредили о росте цен на крупы до 20%

Фото: Global Look Press

Россияне в социальных сетях снова негодуют от нового роста цен на гречку, овсянку, хлопья и другие крупы на 10-20%, о котором предупредили производители. На прошлой неделе изготовители колбас и сосисок также сообщили о повышении цен на на 7-20%. 

В целом граждане жалуются на постоянные новости о росте цен «на все», при этом они сетуют на то, что зарплаты остаются на прежнем уровне или повышаются, но совсем не пропорционально подорожанию продуктов. 

«Не удивили, привыкли уже, скоро крупы будем разглядывать через лупу, цена растёт а содержимое упаковки всё уменьшается»;

«Производители круп заявили о росте цен, производители молочной продукции заявили о росте цен, и так все, а почему никто не заявляет о росте зарплат и пенсий?»;

«Опять США козни нам строит»; 

«Рывок и прорыв случился! Вперед в райское будущее!»;

«Приятного аппетита, господа чиновники. Рады за вас что ваших доходов хватает на сытую жизнь и что ваши зарплаты растут пропорционально росту цен»; 

«Борьба с нищетой в разгаре!», – пишут недовольные россияне в социальных сетях. 

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