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Гинцубург заявил, что 80% заболевших якобы привитых россиян купили сертификаты

По его словам, проверить, вакцинировался ли человек, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата

Фото: Скриншот с Youtube-канала Совет Федерации

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% россиян, которые говорят о том, что привились «Спутником V» и заболели коронавирусом, на самом деле купили сертификат о вакцинации, передает ТАСС

«Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», – сказал Гинцбург. 

По его словам, проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата и в 80% случаев они их не видят. 

Он также добавил, что купившие сертификат люди считают, что они действительно привиты и из-за этого являются угрозой для других людей. 

«Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», – заключил Гинцбург. 

Сегодня в шести регионах России начинаются нерабочие дни, которые были введены для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

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