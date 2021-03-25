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Начало нерабочих дней и ограничений, розыск журналиста, суд из-за сторис: Главное к 25 октября

Главные события к утру понедельника

Фото: Global Look Press, скриншот с Youtube

В шести регионах России с понедельника начинаются нерабочие дни, которые были введены для того чтобы остановить распространение коронавируса. Как сообщает ТАСС, воспользоваться полномочиями к 25 октября решили главы шести регионов: Пермского края, а также Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей. Ранее Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Ряд ограничений начинает действовать с 25 октября и в Москве. Так, столичные работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы минимум 30% сотрудников, это требование не распространяется на привившихся и переболевших, а также на медиков и сотрудников стратегических отраслей. Не привившиеся и не переболевшие ковидом москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны с сегодняшнего дня вновь соблюдать домашний режим, а столичные школы могут уйти на каникулы.

Полиция объявила в федеральный розыск журналиста, занимающегося коррупционными расследованиями, Сергея Резника. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, инициатором стал Центр по противодействию экстремизму Главного управления внутренних дел по Ростовской области. 

«У меня было 7 уголовных дел, все потерпевшие – прокуроры, судьи и полицейские. Завтра у меня снимается судимость. За последний год в отношении меня и еще 3 журналистов было написано 15 заявлений из Краснодарского края. Из того, что я слышал – оправдание нацизма. Если бы я действительно оправдывал нацизм, то в Ростове уже бы прошло 5 или 7 факельных шествий. Какое-то дело "высосали из швабры"», – рассказал журналист изданию Readovka.

В 2013 году суд приговорили Резника к 1,5 годам лишения свободы за коммерческий подкуп и публичное оскорбление представителя власти. Позже к этому добавился приговор по делу о заведомо ложном доносе. Он вышел на свободу в 2016 году и сейчас находится в Грузии.

В России впервые истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram. Как рассказали в Тelegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, мужчина выиграл суд над экс-супругой, которая после развода разместила в Instagram историю о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни. 

В суде мужчина рассказал, что сначала решил не реагировать на это, но когда на ложь стали обращать внимание общие друзья и родственники, он подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство, где потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил его требования и потребовал от женщины разместить опровержение в своем аккаунте и не удалять его в течение суток, а также выплатить мужчине пять тысяч рублей. 

Ужасные новости для фанатов сериала «Друзья»: актер Джеймс Майкл Тайлер, исполнявший роль баристы Гантера в кофейне Central Perk, умер в возрасте 59 лет от рака простаты. Как сообщает NBC, у Тайлер была диагностирована запущенная форма заболевания в сентябре 2018 года. Во время лечения он снялся в двух короткометражных фильмах: «Жест и слово» и «Обработка».

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