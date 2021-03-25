В России зафиксировали очередной рекорд смертности и заболевших от COVID-19

За последние сутки в России от коронавируса скончались 1 075 человек, это новый антирекорд за все время пандемии, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За 22 октября в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки 26 077 человек.

Городами лидерами по приросту заболевших остаются Москва (7803 новых случаев заражения), Санкт-Петербург (3360). Далее идет Московская область (2783), Самарская (997) и Нижегородская (761).

За все время пандемии в России выявлено 8 205 983 заболевших коронавирусом, погибло 229 528 человек, выздоровели 7 143 137 пациента.

Ранее эксперт посоветовал россиянам с медицинским отводом от вакцинации от коронавируса, перейти на удаленный режим работы и уехать за город, а также строго соблюдать масочный режим.