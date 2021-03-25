Эксперт: людям с медотводом от вакцинации стоит перейти на удаленку и уехать за город

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев посоветовал россиянам с медицинским отводом от вакцинации от коронавируса, перейти на удаленный режим работы и уехать за город, а также строго соблюдать масочный режим, передает ТАСС.

«Людям, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно максимально ограничить контакты, перейти на удаленку, может, уехать в Подмосковье, за город и жестко соблюдать масочный режим», – заявил Исаев.

Он также подчеркнул, что есть категории граждан, у который медотвод может быть пожизненным. Этим людям нужно особым образом заботиться о себе и нельзя иметь такой же образ жизни, как у вакцинированных.

Ранее доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что аллергия является абсолютным и единственным пожизненным противопоказанием к вакцинации против коронавируса.