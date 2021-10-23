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Суббота без новых иноагентов, регионы без QR-кодов: новости к утру 23 октября

Что стало известно за ночь с 22 по 23 октября

Фото: Global Look Press

Минувшая пятница, традиционно ставшая днем, когда обновляется реестр иностранных агентов, обошлась без жертв. Минюст так и не добавил в список новые имена.

Минпромторг тем временем опровергает опубликованные в СМИ рекомендации для регионов по использованию QR-кодов в торговых центрах, кафе, ресторанах и супермаркетах в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В ведомстве уточнили, что в Сети оказалась рабочая версия документа, который так и не был одобрен на федеральном уровне, пишет «Интерфакс».

Пенсионный фонд России успокоил получателей выплат из числа тех, кому деньги приходят в 4-й или 5-й день месяца. Граждане получат пенсии заранее, до наступления ковидных каникул, сообщает «Российская газета». Кроме того, отделения «Почты России» будут работать, кроме 4 ноября – государственного праздника.

Орловский областной суд взыскал с советника губернатора более 50 тысяч рублей. Сергей Лежнев назвал фельдшера скорой медпомощи Дмитрия Серегина «балаболом», «пустобрехом», «полным неучем» и другими унизительными словами. Так советник губернатора реагировал на критику здравоохранения со стороны медика. Лежнев жаловался, что сотрудникам приходится «выдирать» у властей положенные выплаты. Теперь чиновнику предстоит заплатить 20 тысяч за моральный ущерб и более 30 тысяч за судебные издержки.

Украина предложила России скидку на поставку природного газа в Европу, чтобы увеличить поставки и ослабить энергетический кризис в регионе. Скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 миллиардов кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России, пишет Bloomberg со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

«Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у «Газпрома» есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%»

, – цитирует издание Зеленского.

Агентство АР опубликовало подробности инцидента, произошедшего с актером Алеком Болдуином. Помощник режиссера Дэйв Холлс передал актеру винтовку, заверив, что в ней нет боевых патронов. Когда Болдуин нажал на курок в четверг, он убил оператора Халину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза, который стоял позади нее.

Сценаристка фильма Мэми Митчел отметила, что Халина Хатчинс умерла практически в начале своей большой карьеры: «Она была необыкновенной, редкой, очень редкой женщиной». Сам Алек Болдуин написал в твиттере: 

«Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Халину»
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