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Главный каскадер России: Поступок Алека Болдуина - это маразм. Он, что, был обдолбанный?

Президента гильдии каскадёров России Александра Иншакова шокировала новость о том, что голливудский актер Алек Болдуин во время съемок застрелил кинооператора и ранил режиссера

Фото: Gobal Look

Представители называют произошедшее случайностью. Однако Иншаков осудил действия актёра и не исключил, что в момент стрельбы Болдуин мог быть в неадекватном состоянии.

- Сотрудники пиротехнического цеха всегда готовят оружие заранее, проверяют-перепроверяют, какие в нём патроны. И выдают актёру или каскадёру только непосредственно перед тем, как режиссер даст команду «Мотор!», - рассказал президент гильдии каскадёров России NEWS.ru, - Лично я, прежде чем выстрелить, всегда сам проверяю оружие.

То, что сделал актер, по словам профессионала, выходит за грани разумного.

- Он что, дурак или идиот? Я так понимаю, всё случилось даже не в момент съёмок. Зачем ты берёшь оружие и начинаешь стрелять? Это же просто маразм! Может он был обдолбанный? — заявил Иншаков.

Съёмки фильма «Ржавчина» проходили в Нью-Мексико. После смерти оператора Галины Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза, работа приостановлена на неопределённый срок.

Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна
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