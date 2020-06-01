Представители называют произошедшее случайностью. Однако Иншаков осудил действия актёра и не исключил, что в момент стрельбы Болдуин мог быть в неадекватном состоянии.

- Сотрудники пиротехнического цеха всегда готовят оружие заранее, проверяют-перепроверяют, какие в нём патроны. И выдают актёру или каскадёру только непосредственно перед тем, как режиссер даст команду «Мотор!», - рассказал президент гильдии каскадёров России NEWS.ru, - Лично я, прежде чем выстрелить, всегда сам проверяю оружие.

То, что сделал актер, по словам профессионала, выходит за грани разумного.

- Он что, дурак или идиот? Я так понимаю, всё случилось даже не в момент съёмок. Зачем ты берёшь оружие и начинаешь стрелять? Это же просто маразм! Может он был обдолбанный? — заявил Иншаков.

Съёмки фильма «Ржавчина» проходили в Нью-Мексико. После смерти оператора Галины Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза, работа приостановлена на неопределённый срок.