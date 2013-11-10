Площадь несанкционированных искусств: как граждане «самовыражаются» возле Кремля
«Собеседник» подготовил подборку наиболее громких акций, произошедший на территории главной брусчатки страны
22-летняя актриса фильмов для взрослых Лолита Богданова стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за того, что снялась с обнаженной грудью на фоне Храма Василия блаженного на Красной площади. Это уже как минимум четвертый случай за год, когда «зрелищные» несанкционированные события на Красной площади резонируют в общественном пространстве.
«Собеседник» решил вспомнить другие случаи, когда выходки на Красной площади появлялись в новостных сводках.
Сентябрь 2021 года. Блогера Руслана Бобиева собрались выдворить из Москвы за фотосет, в котором он на фоне храма Василия Блаженного имитирует оральный контакт с девушкой в форме полицейского. «Трудовой кодекс — не уголовный, можно и нарушить», – подписал блогер снимок в Instagram.
Мужчина и его подруга были задержаны 30 сентября. Блогер извинился за свой поступок и был оштрафован за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Несколько дней назад против него и его знакомой возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Июнь 2021 года. Акционист Павел Крисевич инсценировал самоубийство на Красной площади. «Перед кремлевским занавесом последует выстрел», – объяснил он свой перформанс. К нему сразу же подоспели дежурившие на месте сотрудники полиции и Росгвардии.
Март 2021 года. Акционист Илья Качаев провел перфоманс по мотивам рассказа Федора Достоевского «Сон смешного человека». Художник оголился и пробежался по заснеженной брусчатке, пока его не задержали сотрудники полиции. Акционист отметил, что полицейские были корректны, а вот фельдшеры психиатрической службы заламывали руки и говорили, что таких как Качаев нужно расстреливать. В отделе полиции заявили, что художник был доставлен в больницу имени Алексеева в состоянии психоза.
«Россия – страна скукоженных людей, которым постоянно приходится «сжиматься: в метро, на работе и даже дома»
, – объяснял свое выступление Илья Качаев. Пробежавшись голым по Красной площади он как бы продемонстрировал себя как открытого и счастливого человека.
Октябрь 2018 года. Приморский предприниматель Дмитрий Шалай на своем авто въехал на площадь Васильевского спуска и, угрожая подорвать баллон с газом, требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым. От последнего он требовал рассказать президенту Путину о «беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе».
Золотов действительно приехал на встречу. Это не спасло бизнесмена от срока. Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Баллон, который он угрожал подорвать, оказался пустым.
Ноябрь 2013 года. Акционист Петр Павленский в честь Дня сотрудника МВД прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади.
Полицейским пришлось вызывать скорую помощь, потому что художник не смог самостоятельно подняться. Собственно, и акцию свою Павленский назвал «Фиксация». «Акцию можно рассматривать как метафору апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества», – объяснял он суть своей выходки.
Январь 2012 года. Не все помнят, что до выступления в Храме Христа Спасителя группа Pussy Riot провела несколько не менее ярких концертов в столице. Один из них прошел 20 января на Лобном месте Кремля. Активистки исполнили песню «Путин зассал», в которой называют тогда еще премьер-министра Путина основой патриархального режима России.
Само видео перформанса было признано экстремистским и запрещено к распространению.