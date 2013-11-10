Площадь несанкционированных искусств: как граждане «самовыражаются» возле Кремля

Сентябрь 2021 года. Блогера Руслана Бобиева собрались выдворить из Москвы за фотосет, в котором он на фоне храма Василия Блаженного имитирует оральный контакт с девушкой в форме полицейского. «Трудовой кодекс — не уголовный, можно и нарушить», – подписал блогер снимок в Instagram.

Мужчина и его подруга были задержаны 30 сентября. Блогер извинился за свой поступок и был оштрафован за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Несколько дней назад против него и его знакомой возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.