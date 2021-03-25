Восьмилетний школьник получил велосипед за то, что спас друга от педофила

Пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю сообщила о задержании ранее судимого 25-летнего жителя города Ясногорская. Мужчина на допросе признался, что хотел изнасиловать десятилетнего школьника.

Уберечь ребёнка от педофила сотрудники полиции смогли, благодаря бдительности восьмилетнего друга потерпевшего. Тот заметил как пьяный мужчина уводит его товарища, о чем срочно сообщил матери мальчика.

Полиция сразу заподозрила конкретного местного жителя в случившемся. Силовики нагрянули в его дом, но того не оказалось в помещении. Они решили проверить чердак дома, где и обнаружили злоумышленника с ребёнком.

Восьмилетний школьник получил велосипед и благодарственное письмо за проявленную бдительность.

Ранее сообщалось, что режиссёра киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого отправили в СИЗО. Он стал подозреваемым по делу о педофилии.