Собянин рассказал, когда ожидается пик заболеваемости в Москве, и пояснил отношение к QR-кодам

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу этой недели или к началу следующей столица достигнет максимума по заболеваемости коронавирусом. Он объяснил высокие показатели роста ковидной статистики сезонным гриппом, который наложился на «дельта»-штамм коронавирусной инфекции.

«Осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает достаточно большую синергию и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний. (...) Мы видим, что уже к концу этой недели — началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний [в Москве] за всю историю пандемии [пандемии]», — заявил глава города в эфире федерального телевидения.

Также градоначальник призвал к ограниченному, «дозированному» применению QR-кодов. По его словам, их введение слишком больно бьет по бизнесу и требует существенной финансовой поддержки со стороны властей. Когда QR-коды вводились этим летом, это вызвало у бизнеса потери от 20 до 80% прибыли. Даже с учетом работавших тогда без QR-кодов летних веранд, которые сейчас уже открыть не получится, среднее падение, по словам Собянина, составило 36%.