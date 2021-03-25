Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:31

Собянин рассказал, когда ожидается пик заболеваемости в Москве, и пояснил отношение к QR-кодам

По словам столичного градоначальника, введение QR-кодов слишком сильно бьет по бизнесу

Фото: Global Look Press

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу этой недели или к началу следующей столица достигнет максимума по заболеваемости коронавирусом. Он объяснил высокие показатели роста ковидной статистики сезонным гриппом, который наложился на «дельта»-штамм коронавирусной инфекции.

«Осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает достаточно большую синергию и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний. (...) Мы видим, что уже к концу этой недели — началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний [в Москве] за всю историю пандемии [пандемии]», — заявил глава города в эфире федерального телевидения.

Также градоначальник призвал к ограниченному, «дозированному» применению QR-кодов. По его словам, их введение слишком больно бьет по бизнесу и требует существенной финансовой поддержки со стороны властей. Когда QR-коды вводились этим летом, это вызвало у бизнеса потери от 20 до 80% прибыли. Даже с учетом работавших тогда без QR-кодов летних веранд, которые сейчас уже открыть не получится, среднее падение, по словам Собянина, составило 36%.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 1 день назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 3 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Происшествия 7 минут назад

Массовые отравления контрафактным алкоголем добрались до Москвы

Общество 25 минут назад

Суд признал незаконным отстранение от работы слесаря, отказавшегося прививаться

Недвижимость 35 минут назад

Льготную ипотеку в России теперь можно использовать для покупки частных домов

Общество 1 час назад

Производитель экспресс-тестов на ковид заработал за несколько месяцев больше 180 млн рублей

Общество 1 час назад

Три месяца за реквизит

Происшествия 1 час назад

«Разрушение» кремлевской стены из-за урагана в Москве попало на видео

Общество 1 час назад

В Москве в «нерабочие дни» утроят число проверяющих соблюдение масочного режима в транспорте

Общество 1 час назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Политика 2 часа назад

«Если есть порох, дай огня»: «Клуб любителей песен Цоя» признали экстремистами в Беларуси

Политика 2 часа назад

Песков: Радикальных мер по ковиду пока не будет, а ситуация плохая из-за несознательности граждан

Общество 3 часа назад

«Тестирование школьников на коронавирус - вне закона». Правозащитница - жестко об эксперименте над учениками

Без рубрики 3 часа назад

Алек Болдуин застрелил оператора

Политика 3 часа назад

Зачем на самом деле приезжала Виктория Нуланд?

Общество 3 часа назад

«Пытки, шантаж и террор»: Григорий Юдин связывает проверку в «Шанинке» с давлением на ректора

Общество 4 часа назад

Соблюдение антиковидных мер во время локдауна будут контролировать по фотографиям из соцсетей

Общество 5 часов назад

Минобрнауки предложило вузам два варианта обучения в «нерабочие дни»

Политика 5 часов назад

«Переориентация с будущего на прошлое»: Политолог предрек России судьбу СССР

Общество 5 часов назад

Московские власти рассказали, будут ли пускать в метро без QR-кодов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика