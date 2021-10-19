Главное к 20 октября: президента обвиняют в массовых убийства из-за пандемии, новый штамм коронавируса, извержение вулкана

Комиссия конгресса Бразилии рекомендует обвинить в массовых убийствах президента страны Жаира Болсонару за то, что он не справился с пандемией коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса.

Согласно расследованию, бразильского президента и других государственных чиновников обвиняют в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения, понадеявшись на достижение коллективного иммунитета.

В Бразилии от COVID-19 погибли более 600 тысяч человек, сейчас страна занимает второе место по количеству погибших в мире после США. В расследовании фактически обвиняют политику администрации Болсонару в более чем половине этих смертей и призывают предъявить президенту обвинения в убийстве. При этом, как отмечается, некоторые части проекта документа могут быть изменены или обновлены до его официального представления. «Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев к конкретному риску массового заражения», – говорится в проекте доклада.

В городе Павловск Воронежской области ночью в торговом центре произошел взрыв. Как рассказал РИА Новости дежурный газовой службы Павловского района, пострадавший ТЦ не был газифицирован. «Не связано (случившееся – прим. ред.) с газом. Мы выезжали, проверили 50-метровую зону, все подземные коммуникации на загазованность. Загазованности нигде не обнаружено. Утечки не было – здание не газифицировано», – заявил он. После взрыва никто не пострадал. По словам очевидца происшествия, пожара не было и пострадали лишь окна.

В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана в стране Асо, он выбросил столб пепла и дыма на 3,5 километра. Данных о пострадавших и ущербе нет. Также не уточняется, как извержение повлияло на авиасообщение. Как передает ТАСС, метеорологическое управление страны предупреждает о повышении уровня опасности со второго до третьего по пятибалльной шкале. В радиусе 1 км от кратера замечены следы выброса крупных пород и пирокластических потоков, а к самому вулкану запрещено приближаться на расстояние менее 2 км. Сейчас правительство Японии занимается сбором информации о сложившейся ситуации.