Главное к 20 октября: президента обвиняют в массовых убийства из-за пандемии, новый штамм коронавируса, извержение вулкана
Коротко о главных событиях к утру среды
Комиссия конгресса Бразилии рекомендует обвинить в массовых убийствах президента страны Жаира Болсонару за то, что он не справился с пандемией коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса.
Согласно расследованию, бразильского президента и других государственных чиновников обвиняют в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения, понадеявшись на достижение коллективного иммунитета.
В Бразилии от COVID-19 погибли более 600 тысяч человек, сейчас страна занимает второе место по количеству погибших в мире после США. В расследовании фактически обвиняют политику администрации Болсонару в более чем половине этих смертей и призывают предъявить президенту обвинения в убийстве. При этом, как отмечается, некоторые части проекта документа могут быть изменены или обновлены до его официального представления. «Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев к конкретному риску массового заражения», – говорится в проекте доклада.
В городе Павловск Воронежской области ночью в торговом центре произошел взрыв. Как рассказал РИА Новости дежурный газовой службы Павловского района, пострадавший ТЦ не был газифицирован. «Не связано (случившееся – прим. ред.) с газом. Мы выезжали, проверили 50-метровую зону, все подземные коммуникации на загазованность. Загазованности нигде не обнаружено. Утечки не было – здание не газифицировано», – заявил он. После взрыва никто не пострадал. По словам очевидца происшествия, пожара не было и пострадали лишь окна.
В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана в стране Асо, он выбросил столб пепла и дыма на 3,5 километра. Данных о пострадавших и ущербе нет. Также не уточняется, как извержение повлияло на авиасообщение. Как передает ТАСС, метеорологическое управление страны предупреждает о повышении уровня опасности со второго до третьего по пятибалльной шкале. В радиусе 1 км от кратера замечены следы выброса крупных пород и пирокластических потоков, а к самому вулкану запрещено приближаться на расстояние менее 2 км. Сейчас правительство Японии занимается сбором информации о сложившейся ситуации.
#阿蘇山噴火 - 別の角度— Mr.Mugen (@iam_mugen) October 20, 2021
Another angle of the #MountAso eruptionpic.twitter.com/TkICZKn4kS
В Израиле у мальчика нашли мутировавший дельта-штамм коронавируса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны, новую мутацию коронавируса AY.4.2 нашли у ребенка, вернувшегося в Израиль из-за рубежа, при тесте на ковид в аэропорту. Как отмечается, она может быть заразнее, чем штамм «дельта». Ученые считают, что AY.4.2 мог спровоцировать всплеск заболеваемости в Великобритании, его выявляют у каждого десятого инфицированного.
Facebook намерена на следующей неделе сменить название на такое, которое будет отражать концепцию «метавселенной». Об этом сообщает портал Verge со ссылкой на источники. По их данным, генеральный директор компании Марк Цукерберг планирует рассказать о грядущих изменениях на ежегодной конференции Connect 28 октября. Однако раскрытие имени может состояться и до этого срока. Ребрендинг компании должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook – лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы.