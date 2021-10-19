Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:41

Facebook планирует провести ребрендинг и сменить название

Как сообщается, Марк Цукерберг планирует рассказать о грядущих изменениях на ежегодной конференции Connect 28 октября

Фото: Global Look Press

Компания Facebook намерена на следующей неделе сменить название на такое, которое будет отражать концепцию «метавселенной». Об этом сообщает портал Verge со ссылкой на источники.

По их данным, генеральный директор компании Марк Цукерберг планирует рассказать о грядущих изменениях на ежегодной конференции Connect 28 октября. Однако раскрытие имени может состояться и до этого срока. Ребрендинг компании должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook - лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы.

Как отмечается в статье, новое название компании является тщательно охраняемым секретом и не раскрывается даже среди ее высшего руководства. При этом возможное название может иметь какое-то отношение к Horizon, названию еще не выпущенной VR-версии Facebook, которую компания разрабатывала последние несколько лет. Название этого приложения было недавно изменено в Horizon Worlds вскоре после того, как Facebook продемонстрировал версию для совместной работы на рабочем месте под названием Horizon Workrooms.

Как напоминает издание, Facebook не первая известная технологическая компания, изменившая название компании по мере расширения ее амбиций. В 2015 году Google полностью реорганизовался в холдинговую компанию Alphabet, отчасти в знак того, что это уже не просто поисковая система.

Уточняется, что термин «метавселенная» был изобретен писателем-фантастом Нилом Стивенсоном для описания виртуального мира, в который люди сбегают из антиутопического, реального мира. Теперь его внедряет одна из крупнейших и самых неоднозначных компаний в мире - и ей придется объяснить, почему стоит погрузиться в собственный виртуальный мир. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Шоу-бизнес 6 дней назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Расследование 6 дней назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Общество 43 секунды назад

Forbes: Московские власти обсуждают жесткий локдаун, QR-коды действовать не будут

Общество 30 минут назад

Главное к 20 октября: президента обвиняют в массовых убийства из-за пандемии, новый штамм коронавируса, извержение вулкана

Общество 57 минут назад

«С днем рождения»: блогер Mellstroy отпраздновал годовщину трэш-стрима с избиением девушки

Общество 2 часа назад

В столичном регионе сегодня до +4, завтра потеплеет на 10 градусов

Общество 10 часов назад

Медведи оказались крайними: в Челябинске экс-сотрудник зоопарка отравил медведей мышьяком, обидевшись на увольнение

Дмитрий Быков 10 часов назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Общество 10 часов назад

«Это - опасное безумие»: Родители потребовали от Путина прекратить тестирование школьников на коронавирус

Общество 10 часов назад

«Свободный» Навальный, обыски у родственников Дерипаски и выздоровление Гузеевой: новости к вечеру 19 октября

Общество 11 часов назад

Движение по борьбе с современным рабством в России могут признать иноагентом

Общество 12 часов назад

Сын Мавроди после его смерти сбежал в Таиланд и уверовал в бога

Общество 13 часов назад

Крушение самолёта Douglas в штате Техас

Общество 13 часов назад

«‎Сперва берет по блату, а потом - покупка звезды Героя России»‎. Ветеран «‎Альфы»‎ - о конфликте на военном экзамене

Общество 13 часов назад

Мать, пытавшуюся продать своего ребёнка, приговорили к 4 годам колонии

Политика 14 часов назад

Леонид Гозман: «Яблоко» фактически уподобляются тому злобству, которое идёт от начальства

Общество 15 часов назад

«Любимый зять» из видео про тёщу, которая «бежит с огорода пить пиво», оказался в розыске по делу об убийстве и грабеже

Общество 15 часов назад

«Решение от безысходности»: Алексашенко заявил о катастрофической ситуации с COVID-19 в России

Общество 16 часов назад

«Совсем крыша поехала»: москвичи в ярости от решения Собянина о коронавирусных ограничениях

Общество 17 часов назад

В Подмосковье полицейские жестко задержали режиссера, спутав его с похитителем приставок

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика