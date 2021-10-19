Facebook планирует провести ребрендинг и сменить название

Компания Facebook намерена на следующей неделе сменить название на такое, которое будет отражать концепцию «метавселенной». Об этом сообщает портал Verge со ссылкой на источники.

По их данным, генеральный директор компании Марк Цукерберг планирует рассказать о грядущих изменениях на ежегодной конференции Connect 28 октября. Однако раскрытие имени может состояться и до этого срока. Ребрендинг компании должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook - лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы.

Как отмечается в статье, новое название компании является тщательно охраняемым секретом и не раскрывается даже среди ее высшего руководства. При этом возможное название может иметь какое-то отношение к Horizon, названию еще не выпущенной VR-версии Facebook, которую компания разрабатывала последние несколько лет. Название этого приложения было недавно изменено в Horizon Worlds вскоре после того, как Facebook продемонстрировал версию для совместной работы на рабочем месте под названием Horizon Workrooms.

Как напоминает издание, Facebook не первая известная технологическая компания, изменившая название компании по мере расширения ее амбиций. В 2015 году Google полностью реорганизовался в холдинговую компанию Alphabet, отчасти в знак того, что это уже не просто поисковая система.

Уточняется, что термин «метавселенная» был изобретен писателем-фантастом Нилом Стивенсоном для описания виртуального мира, в который люди сбегают из антиутопического, реального мира. Теперь его внедряет одна из крупнейших и самых неоднозначных компаний в мире - и ей придется объяснить, почему стоит погрузиться в собственный виртуальный мир.