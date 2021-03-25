Фотосъёмка и отказ от неразглашения данных: появились подробности визита Собчак к следователю

Пресс-служба МВД России сообщила, что телеведущая Ксения Собчак не стала подписывать документы о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без соответствующего разрешения. Напомним, что журналистка является свидетелем по делу о ДТП со смертельным исходом на трассе в Сочи.

«В ходе допроса следователь в соответствии со статьёй 310 УК РФ официально предупредил свидетеля о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения. Однако Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъёмку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов»

, – цитирует сообщение пресс-центра МВД агентство «Интерфакс».

У Ксении Собчак не было при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП, что и составляло предмет беседы со следователем.

ДТП, в котором телеведущая оказалась как пассажир, произошло 9 октября. Водитель авто, в котором находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Одна женщина скончалась на месте, ещё двое человек находятся в больнице.